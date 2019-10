Nu forklarer reality-deltageren, hvorfor hun og kæresten har to soveværelser.

Tilbage i februar afslørede den tidligere ‘Paradise’-babe Anna Due, at hun havde fundet kærligheden. Siden har man ikke hørt meget til den nye kæreste, og hun har heller ikke vist ham frem på de sociale medier. Anna Due har dog tidligere fortalt, at årsagen skyldes, at hun ikke har et behov for at vise ham frem, samt at hendes kæreste er meget privat.

Reality-deltageren har derfor ingen planer om at dele billeder af kæresten foreløbig, men hun vil til gengæld gerne dele med offentligheden, at de to ikke sover i samme seng:

– Jeg har på Instagram i mine spørgerunder nævnt, at jeg ikke sover sammen med min kæreste, hvilket mange har undret sig over, for det er da “normen”, at man sover sammen med sin partner. Mange har i hvert fald sat spørgsmålstegn ved det, hvilket jeg ikke forstår. Der er virkelig mange, som har været nysgerrige. For hvorfor sover min kæreste og jeg ikke sammen? Det skal jeg nok uddybe så godt jeg nu kan, så jeg ikke får flere af disse til tider “nedladende” spørgsmål, starter Anna på sin blog og fortsætter så:

– Hvis jeg ikke får min søvn, bliver jeg hurtigt sur, irritabel og kan begynde at græde over absolut ingenting, altså ligegyldige ting. Min kæreste snorker rigtig meget, og hvis der er noget, som jeg ikke kan klare, så er det, når folk snorker. Det er noget af det værste, jeg ved, for så kan jeg SLET ikke sove. Så vi har hvert vores soveværelse. En sjælden gang sover vi sammen i vores friweekend, men det er kun, hvis jeg falder i søvn først. For vi ligger jo sammen, indtil en af os siger: “Nu vil jeg i seng”, så går den anden ud af værelset og ind i sin egen seng. At sove med folk, som ikke snorker, kan jeg også have det svært ved, for jeg fylder og kan godt lide at have sengen for mig selv. Min kæreste og jeg har det sundeste og bedste forhold, vi har det virkelig godt sammen. Hvis vi sov sammen hver dag, så ville der nok blive bøvl, for så ville jeg ikke kunne sove og ville derfor være mut og irriteret dagen efter. Det er ikke unormalt, at vi ikke sover sammen, det er faktisk rigtig dejligt.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk