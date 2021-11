Advarsel om spoiler: Denne artikel afslører en del af handlingen fra tirsdagens afsnit af 'Landmand søger kærlighed'.

De seneste par måneder har danskerne kunnet følge ivrigt med i landmanden Christian Frigaards kærlighedsliv i TV 2-programmet 'Landmand søger kærlighed'.

I aftenens afsnit kan man se, at han ender med at invitere 27-årige Lea Madsen med på sin romantiske weekend.

Da værten Lene Beier besøger landmanden tre måneder senere, viser det sig dog, at det romantiske ophold aldrig blev til noget.

I programmet fortæller 30-årige Christan Frigaard, at det skyldes en kontrovers på en date, som tv-parret gik på inden den romantiske weekend.

En date, der altså gik så galt, at de droppede weekenden for to.

Christian Frigaard deler i programmet ikke yderligere detaljer omkring, hvad der gik galt, men det gør både han og Lea Madsen nu i et interview med TV 2.

Ifølge Lea Madsen inviterede Christian Frigaard hende på en date ugen efter, at optagelserne sluttede i sommeren 2021.

Daten var i en klatrepark i Aalborg, men undervejs på daten udviklede Lea Madsen højdeskræk, hvilket Christian Frigaard – ifølge hende – ikke tog seriøst.

Han begyndte i stedet drillende at ryste klatrebanen, som var placeret i toppen af nogle træer.

»Det byggede mere og mere op undervejs, men jeg tror ikke, at Christian helt forstod, hvor bange jeg egentlig var,« forklarer Lea Madsen til TV 2.

»Det var så ubehageligt,« fortsætter hun og fortæller, at hun til sidst brød grædende sammen og måtte blive firet ned af de ansatte.

Hun siger endvidere, at hun var overrasket over sin egen reaktion og derfor også godt forstår, hvorfor Christian Frigaard blev chokeret.

På køreturen hjem fra Aalborg fik de snakket ud og blev gode venner igen, men de blev samtidig enige om at droppe den romantiske weekend.

»Vi var begge afklarede med det,« siger Christian Frigaard til TV 2.

Landmanden fortæller videre, at han i dag er kæreste med en kvinde, som han kendte inden programmet.



