Geggo er glad for, at hun fik lov at komme med på holdet til ‘Fangerne på fortet’, men rigtig var pladsen til mor Linse. Linse ville dog ikke på grund af dyrene.

Efter mandagens premiere på ‘Fangerne på fortet’ kom det frem i en pressemeddelelse, at TV3/NENT Group fremover vil droppe programmet, hvis setuppet indebærer vilde dyr.

– Vi ønsker ikke, at brugen af vilde dyr skal indgå i vores programmer fremadrettet, og vi har derfor besluttet, at vi ikke ønsker at producere mere ’Fangerne på Fortet’, hvis vilde dyr er en del af konkurrencerne og omgivelserne på Fort Boyard, siger Kenneth Kristensen, Programdirektør hos NENT Group i Danmark, i en pressemeddelelse.

I programmets andet afsnit, som vises på mandag den 7. september medvirker Geggo, Cengiz og Didde fra ‘Familien fra Bryggen’, og faste seere af ‘Familien fra Bryggen’ vil vide, at de alle går meget op i dyrevelfærd. Alligevel valgte Geggo, Cengiz og Didde altså at sige ja. Men Geggo slår fast, at hun spurgte meget ind til dyrenes trivsel, inden hun takkede ja.

– Vi er blevet lovet i hoved og røv, at det ikke er mishandlede tigre, der har det dårligt. Man kunne også se, at det ikke var bange tigre. Jeg spurgte, om de var dopede, og det så heller ikke sådan ud, siger Geggo og slår fast, at hun vælger at tro på, at de har det godt.

– Det må vi gå ud fra, når vi er blevet lovet det. Nu har jeg arbejdet med Mastiff før, og jeg er ansat hos TV3. Og jeg går ud fra, at når jeg spørger, og de svarer, så er det sandheden.

Didde vidste slet ikke, at de vilde dyr ville være der.

– Jeg var helt til det sidste sikker på, at der slet ikke var tigre. Det er jo mange år siden, så jeg troede, de havde fundet noget som robotter eller noget – i hvert fald noget andet end levende tigre.

Det er ikke dyreplageri

‘Familien fra Bryggen’-deltagerne skal på mandag dyste mod Amalie Szigethy, Janni Ree og Frederik Fetterlein, som ikke på samme måde som Geggo har været bekymret for dyrenes trivsel.

– Jeg synes bare, det er et flot dyr. Jeg er så fascineret af dem (tigrene red.), men jeg vil jo ikke falde ind til dem. Men jeg tror, de har det godt, siger Janni Ree.

– Jeg ved godt, at mange siger: “Åh nej, de er i fangeskab”, men jeg synes ikke, det er dyreplageri på den måde. Hun (Monique, red.) har dem jo på en farm og passer godt på dem, og så er de lige derude nogle timer. De har overlevet i 29 år, så helt dårligt kan de ikke have det, siger Frederik Fetterlein.

Linse takkede nej

Geggo skal som sagt sammen med sin mand, Cengiz, og sin mors veninde Didde medvirke i mandagens program af ‘Fangerne på fortet’, men egentlig var det ikke meningen, at Geggo skulle have været med. Til Realityportalen afslører Geggo, at hun faktisk blev en del af holdet på et afbud, efter Linse sagde nej.

– Min mor blev spurgt i stedet for mig. Så jeg er faktisk andetvalg. Men det gad hun ikke, for min mor er blevet veganer, og der er tigre og dyr med, fortæller Geggo.

World Animal Protection er glad for TV3’s beslutning

Ifølge Direktør i World Animal Protection Denmark har TV3/NENT Group taget den helt rigtige beslutning, når de siger, at det er sidste gang, at der indgår vilde dyr som rekvisitter i ‘Fangerne på fortet’, da hun mener, at tigrene lever under dybt kritisable forhold i de måneder, som optagelserne finder sted.

– Vi glæder os til at fortsætte dialogen med NENT Group omkring en dyrevenlig brug af dyr i tv-programmer. Vi håber, at andre lande vil følge NENT Groups eksempel og droppe denne udnyttelse af tigre og andre vilde dyr på Fort Boyard. Vilde dyr hører til i naturen, ikke i underholdningsprogrammer, siger Gitte Buchhave, Direktør i World Animal Protection Danmark.

