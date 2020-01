Hvis du havde glædet dig til at smide benene op og nyde et afsnit 'X Factor' som optakt til en tiltrængt weekend, så er der dårlig nyt.

Aftenens program af 'X Factor' er nemlig blevet rykket til lørdag i stedet, da sendefladen på TV 2 fredag aften er fyldt med EM i herrehåndbold.

Det bliver lørdag til sædvanlig tid klokken 20.00, at 'X Factor'-deltagerne får lov til at forkæle seerne med deres skønsang i årets første 5 Chair Challenge.

Og det tyder på, at der er masser af skønsang i vente.

Sofie Linde, Ankerstjerne, Thomas Blachmann og Oh Land er først klar på danskernes tv-skærme lørdag. Foto: Niels Christian Vilmann

I hvert fald bliver deltageren Michael Dandanell beskyldt af Oh Land for at lyde som ingen anden end hele Danmarks nationalskjald, Kim Larsen.

Som man kan se i teaserklippet øverst oppe, er sammenligningen dog ikke så god for Michael, som man ellers kunne tro. Oh Land afbryder nemlig ham midt i sangen.

Lørdag er det netop Oh Land, der skal vælge, hvilke deltagere hun vil have videre til bootcamp.

Hun er dommer for solisterne over 23 år.