Er du typen, der tror på, at film skal ses i biografen, går du hårde tider i møde.

Har du for eksempel forsøgt at købe billetter til den Oscar-vindende 'Nomadland', har du opdaget, at mange biografer slet ikke viser den.

Til trods for at 'Nomadland' netop har høstet masser af priser, nægter Danmarks to største biografkæder, Nordisk Film Biografer og Cinemaxx, at vise filmen. Det skyldes ikke filmens kvalitet, men derimod noget så kedeligt som rettigheder, skriver Politiken.

Eller rettere, hvor længe biograferne har lov at vise en film, før den bliver tilgængelig på en af de mange streamingtjenester, hvor du lige så godt kan se den hjemme fra sofaen i stedet for at gå i biografen.

Filmen Nomadland kan herhjemme kun ses i få udvalgte biografer. Vis mere Filmen Nomadland kan herhjemme kun ses i få udvalgte biografer.

»Ligger en film tilgængelig på streaming, er incitamentet til at gå i biografen mindre,« siger Lars Werge, der er direktør for brancheorganisationen Danske Biografer, til B.T.

Hidtil har det været sådan, at biograferne i fire måneder har haft eneret på at vise premierefilm, før de må vises for eksempel på streaming.

Men 'Nomadland' kan allerede ses på Disney+ i Danmark. Derfor har Nordisk Film Biografer og Cinemaxx nægtet at sætte filmen op i deres biografer.

Under corona, hvor biograferne var lukket, valgte flere af de store filmselskaber som for eksempel Disney og Warner Bros at vise storfilm på deres egne streamingtjenester. Det fortsætter de med, til trods for at biograferne nu er genåbnet.

»Vi har siddet fem en halv måned med hænderne i skødet, mens de har haft frit spil,« siger Lars Werge, der håber på 'en form for normalisering' på bagkant af coronaen.

»Men der har i lang tid i biografverdenen været en fornemmelse af, at de 122 dage (firemåneders-reglen, red.) var under angreb.«

Diskussionen begyndte allerede sidste år, hvor Disney sendte to storfilm 'Mulan' og 'Sjæl' direkte ud på sin egen streamingtjeneste, Disney+.

»Disney har lagt en ny stil, der kommer til at betyder noget – også for de andre distributører,« forudser Lars Werge.

Hvad synes du?

For biograferne er skaden ikke så stor, når det gælder 'Nomadland'. Som Lars Werge siger:

»Filmen har fået mange roser, men man havde ikke de store kommercielle forventninger til den. Men ´'Godzilla vs. Kong' har et mere bredt potentiale.«

Det kommer til at smerte væsentligt mere i biografernes kassebeholdning, hvis den kommende storfilm ikke kan sættes op. Og det er der en risiko for, hvis biograferne fastholder deres princip. For da 'Godzilla vs. Kong' havde USA-premiere i marts, skete det samtidig i biograferne og på HBO Max.

Dermed er fronterne mellem biograferne og filmdistributørerne trukket skarpt op:

Distributørerne mener, at biografernes fire måneders eneret skal sættes ned, men at biograferne skal betale samme leje for filmene som hidtil.

Biograferne vil ikke vil vise film, der samtidig kan streames. Desuden vil de have prisen på filmlejen sat ned, hvis de fire måneder forkortes.

Fra distributørernes side lyder meldingen fra Frederik Malling Juul, der er distributionschef hos SF Studios, som blandt andet forhandler rettigheder for Warner Bros:

»Jeg køber ikke præmissen om, at skar man antallet af dage ned til halvdelen, så skulle biograferne kun betale halvdelen af den pris, de betaler nu. De anlægger den præmis, at folk vil forsvinde fra biografen, men det tror jeg ikke på. Streaming og biograf er to vidt forskellige ting,« siger han til Politiken.

Det er ikke brancheorganisationen, men derimod de enkelte biografer, der forhandler med distributørerne. Men fra Lars Werge lyder meldingen:

»Fordi vi har haft corona, er det ikke en forhandling, der er helt ligeværdig. Vil vi ikke være med, sender de bare filmene ud på streaming.«