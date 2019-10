Der var højt at flyve og dybt at falde, da Christina Arenholdt Nielsen forlod sin ægtemand Michael Sommer midt i et faldskærmsudspring i seneste afsnit af 'Gift ved første blik'.

Stemningen havde ellers været kvalmende god på bryllupsrejsen kort forinden, hvor parret nærmest ikke kunne holde fingrene fra hinanden og overdyngede hverandre med komplimenter.

Men torsdag endte forholdet altså brat - nærmest så brat, at seerne ikke bemærkede, hvad der gik galt.

Parret kunne berette om en del misforståelser og skænderier, som man som seer dog aldrig fik lov at se, men kun blev refereret af begge parter skiftevis.

Christina og Michael blev gift i sæsonens første afsnit af 'Gift ved første blik'. Siden er det både gået op og ned. Foto: Nicolas Cosedis Vis mere Christina og Michael blev gift i sæsonens første afsnit af 'Gift ved første blik'. Siden er det både gået op og ned. Foto: Nicolas Cosedis

Hverken Michael Sommer eller Christina Arenholdt Nielsen har ønsket at give interview til B.T. i denne uge, men til Se & Hør fortæller Christina Arenholdt Nielsen, at det begyndte at gå galt, så snart bryllupsrejsen var slut, og parret kom tilbage til hverdagen i hendes lejlighed i Farum.

»Der fandt jeg ud af, at vi var rigtig forskellige. Michael var træt, når han kom hjem og havde brug for at slappe af på sofaen. Jeg havde ikke regnet med, at det kun var mig, der skulle lave hverdagspligterne som at støvsuge, handle ind, sørge for at maden var klar og vaske op,« siger Christina Arenholdt Nielsen til ugebladet.

Hun tilføjer, at hun også var træt, men at der jo 'var nogle ting, der skulle ordnes'.

I afsnittet hører man Michael Sommer fortælle, hvordan hans hustru nærmest har slået op i en sms, som han vælger at kvittere med den kolde skulder.

Men ifølge Christina Arenholdt Nielsen var der - også her - tale om en misforståelse.

»Sms’en blev også misforstået. Men i stedet for at tale om det, sagde han, at jeg ikke skulle tale til ham igen. Men der var jo tale om, at han misforstod indholdet i sms’en, og jeg fik ikke engang lov til at uddybe den. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg skrev i sms’en, men den var helt ligegyldig. Han opførte sig barnligt,« siger Christina Arenholdt Nielsen.

Parret forhold har lige fra starten været brolagt med misforståelser.

Allerede under bryllupsmiddagen - få timer efter deres allerførste møde - var der optræk til drama, som begge parter dog affejede som værende 'en misforståelse', da B.T. spurgte ind. Læs mere HER.