I 18 sæsoner har Anne Laxholm siddet bag dommerbordet i 'Vild med dans'. Men selv en garvet danserotte kan dumme sig.

Og det gjorde den 69-årige dommer i aftenens udgave af TV 2-programmet.

Efter at ernæringseksperten Michelle Kristensen og hendes dansepartner, Mads Vad, havde været på gulvet i en wienervals, var det tid til at afgive point.

Og her sagde Anne Laxholm med klar og sikker røst: 'Et femtal!'

Vild med Dans sæson 18, program 2 på TV2 fredag den 17. September 2021.

Problemet var bare, at der både på hendes glitrende skilt og i bunden af tv-skærmen stod 'fire'.

»Og så sidder jeg der helt åndssvagt med mit femtal,« siger Anne Laxholm til B.T.

Hvad man ikke ser på tv er, at mens Sarah Grünewald står og taler med deltagerne backstage, kommer en medarbejder fra produktionen rundt til de fem dommere og spørger, hvad de har tænkt sig at give af point, så man hurtigt kan få tallet på skærmen, når de afslører det.

Her fortalte Anne Laxholm, at hun ville give Michelle Kristensen og Mads Vad fire.

Michelle & Mads, Wienervals. Vild med Dans sæson 18, program 2 på TV2 fredag den 17. September 2021.

Men ved hendes side sad Britt Bendixen og var i tvivl. Hun havde først sagt fire, men ville nu ændre det til fem. Og forvirret af dette kom Anne Laxholm til at tage skiltet med femtallet frem.

Derfor var det dette, der røg i vejret.

»Jeg finder ud af det med det samme. Det er utroligt, der ikke skal mere til,« siger dommeren, der hurtigt måtte begrave ansigtet i hænderne, da også Sarah Grünewald og seerne blev opmærksomme på fejlen, og værten måtte bede hende gentage sin karakter.

»Resten af programmet sad jeg hver eneste gang og dobbelttjekkede, så jeg ikke begik den fejl igen. men som vi sagde til flere af danserne i aften: 'Det er menneskeligt at fejle.'«

Dommerne Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm, Britt Bendixen, Marianne Eihilt og Jens Werner. Vild med Dans sæson 18, program 2 på TV2 fredag den 17. September 2021.

Hun tilføjer, at det heller ikke er muligt at skifte mening, når først man har meddelt kontrolrummet, hvad dommerne har i sinde at stemme.

»Så hvis Nikolaj Hübbe siger tre, og jeg egentlig godt kunne tænke mig at skifte mening, så er det bare ærgerligt. For så er det for sent.«