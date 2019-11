Boris Laursens ansigt er nu foreviget på Kaspers bag.

De sidste ti afsnit af ‘Kollektivet’ kan nu ses på Viafree, og her har Kasper en overraskelse til Boris.

Randers-drengen er nemlig så glad for, at Boris har taget ham under sine vinger og vist ham København, at han vil have foreviget Boris’ ansigt på sin krop.

Boris har selv svært ved at finde en grimasse, der kan passe, da Kasper fortæller ham, at han vil have en tatovering af Boris’ ansigt på sin balle.

Som sagt så gjort, og med den beslutning er de to venner for livet.

»Det var lidt ambivalent og surrealistisk, men Kasper ville gerne give mig noget igen, efter jeg har givet ham nogle oplevelser, som han aldrig troede han skulle prøve eller havde mulighed for,« hvorefter Boris fortsætter:

»Men han er fandeme blevet en god ven, og som han siger “nu kan du ikke slippe af med mig”. Så nu hænger vi på hinanden, og det jeg glad for, han er en fantastisk gut,« fastslår Boris.

Fortryder ikke tatoveringen

Kasper selv fortryder da heller ikke sin beslutning, og det tror han heller ikke, han kommer til.

Den er et af flere minder om en solid ungdom, som han selv kalder den, og det vil han aldrig blive træt af at kunne se tilbage på.

»Jeg fik den fordi jeg elsker at lave ting, som ingen forventer. Jeg elsker min tatovering, fordi den bringer dejlige minder op fra ‘Kollektivet’. Jeg viser den også gerne frem, folk de synes det er skide sjovt. Og så har jeg heldigvis stadig kontakt med Boris,« lyder det fra Kasper med et grin.

Selvom de to stadig har kontakt, så har Kasper endnu ikke gengældt Boris’ rundture i København med den helt store tour de Randers, men den er i støbeskeen.

»Jeg har ikke været i Randers endnu, for jeg har haft rigtig travlt. Men vi skriver meget sammen og holder kontakten, og vi er i gang med at planlægge min ankomst til Randers» , slutter Boris.