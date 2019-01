Onsdag starter en spritny sæson af DR-succesen 'Løvens hule'. Og denne gang er det med helt nye ansigter. Tre af de tidligere 'løver' har nemlig forladt programmet.

Tommy Ahlers, Birgit Aaby og Ilse Jacobsen. Alle tre iværksættere, der for alvor blev kendte ansigter, da de for første gang medvirkede i 'Løvens hule' i 2015.

De har dog allerede forladt programmet og er derfor ikke at se, når den fjerde sæson ruller over skærmen onsdag den 9. januar.

Tommy Ahlers blev nødt til at forlade programmet, da det kom frem i foråret 2018, at han skulle være Danmarks nye uddannelses- og forskningsminister i Lars Løkke Rasmussens regering.

Et jobskifte, der både har været en udfordring, men også noget, han er meget glad for.

»Jeg er gået fra at være en helt almindelig borger til at være minister. Det har været en vild oplevelse. Selve skiftet har været en udfordring i sig selv. Før repræsenterede jeg en virksomhed, nu repræsenterer jeg Danmark. Jeg synes, det er en meget fascinerende verden,« sagde Tommy Ahlers i et interview med B.T. i slutningen af 2018.

'Rengørings-dronningen' Birgit Aaby blev også nødt til at stoppe som 'løve', da hun ville sætte mere tid af til at fordybe sig i de virksomheder, hun allerede har investeret i de forrige sæsoner.

DR lavede efter tredje sæson af 'Løvens hule' en opgørelse over, hvor meget de forskellige 'løver' i alt havde investeret.

Her viste det sig da også, at Birgit Aaby havde investeret intet mindre end 4,8 millioner kroner.

Og sidst, men ikke mindst blev Ilse Jacobsen nødt til at forlade programmet. Men det var af helt andre årsager.

I oktober 2018 kunne Berlingske nemlig berette, hvordan en række medarbejdere oplevede arbejdsmiljøet i Ilse Jacobsens virksomheder som 'ødelæggende'. Flere medarbejdere fortalte også, at Ilse Jacobsen ofte var opfarende og temperamentsfuld.

Det endte altså ud i, at Ilse Jacobsen så sig nødsaget til at forlade DR-programmet.

Siden har ingen set noget til Hornbæk-dronningen.

Fjerde sæson sendes på DR1 klokken 20.45. Stadig med de to velkendte 'løver' - Christian Stadil og Jesper Buch.

Og de nye 'løver' - Jan Dahl Lehrmann, Peter Warnøe og Mia Wagner.