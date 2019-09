Ulrik og Ane kunne ikke blive enige om, hvorvidt de skulle sidde i solen eller skyggen. Kathrine blev overvældet af Michaels mange komplimenter. Og Carsten kunne slet ikke abstrahere fra, at Eva havde gigt i fingrene.

Alle ægtepar ved, at det kan være intenst at være på ferie sammen, når omgivelserne er nye og beslutningerne mange.

Men når man både har mødt hinanden for første gang, giftet sig og haft et kamerahold på slæb de seneste 24 timer, så bliver de små irriterende fjer hurtigt til fem gigantiske høns, der kan splitte ægteskabet ad, allerede inden det nærmest er startet.

Derfor har man i år besluttet, at DR's populære datingprogram 'Gift ved første blik' skal skrues sammen på en ny måde i år.

Det fortæller programmets redaktør, Stine Preem, til B.T.

»Vi vælger at lade dem flytte sammen lige efter brylluppet, så de med det samme kan skabe en fælles ramme og fundament – og et fælles sted at vende hjem til efter bryllupsrejsen. Vi giver dem muligheden for at skabe et 'vi og vores' ret hurtigt og dermed forhåbentlig et stærkere bånd fra starten.«

Hun er overbevist om, at flere af årets par har givet hinanden en ekstra chance, som de måske ikke have givet hinanden, hvis de ikke fra start var flyttet sammen.

»Der har gennem tiden været flere eksempler på par, der har valgt ikke at flytte sammen efter bryllupsrejsen – og hvor det ikke lykkedes at få ægteskabet til at holde. Vi kan se, at det er afgørende for parrene, at de flytter sammen, hvis de vil lykkes med deres ægteskab.«

Blandt de par, der droppede hinanden allerede under bryllupsrejsen, er f.eks. Eva og Carsten fra sidste sæson, Martin og Birgitte fra 2017 og Ane og Ulrik i 2015

I år får de fem par desuden en dag og en nat alene efter brylluppet, så de lige kan puste ud, inden de igen skal se deres nye ægtefælle.

Det sker ifølge programmets ekspert psykolog Gert Martin Hald dels af lavpraktiske årsager – fordi parrene er sindssygt trætte efter det intense bryllup, men også for, at de lige kan få lov at tænke det hele igennem og forberede sig mentalt inden næste møde med ægtefællen.

'Gift ved første blik' sendes torsdag kl. 20 på DR1.