Der bliver ikke nogen vinder af 'Eurovision' i år. Det står klart, efter det i marts blev annonceret, at årets europæiske melodi grand prix i Holland må aflyses grundet den aktuelle corona-pandemi.

Alligevel bliver der lørdag sendt et show med navnet 'Eurovision: Europe Shine a Light' – eller 'ESC – Europa tænder lys', som det kommer til at hedde på DR1 – hvor blandt andre de danske grandprix-vindere Ben & Tan skal optræde med sejrssangen 'Yes' over en video-forbindelse.

Men hvordan kan det nu være, at man ikke kan sende 'Eurovision', hvor de 41 deltagende lande optræder fra deres hjemland via satellit – men alligevel sender et show, hvor de 41 deltagende lande optræder fra deres hjemland via satellit?

Det er der ifølge European Broadcasting Union (EBU) en ganske god forklaring på.

Vinderne af Dansk Melodi Grand Prix 2020, Ben & Tan, med sangen 'Yes'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

I forbindelse med aflysningen meldte den europæiske sammenslutning af public service-stationer ud, at det ikke ville nytte noget blot at afvikle 'Eurovision' uden publikum, da antallet af både sangere og medarbejdere samlet på den gigantiske tv-produktion langt ville overstige det tilladte.

Samtidig ville det være urealistisk at tro, at alle 41 deltagere ville få lov at rejse til Holland i denne uge.

Heldigvis er der sket meget med teknikken, siden 'Eurovision' rullede over skærmen for første gang i 1956, og det ville derfor være en smal sag at lade de deltagende lande konkurrere fra hver deres hjemland over en satellit-forbindelse.

Men det strider altså mod konkurrencens værdier, oplyser EBU i en pressemeddelelse.

Jonas Rasmussen vandt det danske 'Melodi Grand Prix' i Aalborg i 2018. Foto: Henning Bagger

'Det ligger i 'Eurovisions dna, at delegationer, kunstnere og fans skal samles på ét sted og have en ligeværdig platform at konkurrere på – den samme scene og den samme mulighed for at skinne igennem,' lyder det.

At den fysiske scene betyder meget for en optræden, så man blandt andet i 2018, hvor danske Jonas Rasmussen vandt Melodi Grand Prix med sangen 'Higher Ground', som han fremførte på et imaginært vikingeskib ved at have en video med oprørte vande kørende på en skærm bag sig.

I den europæiske finale i Lissabon måtte han dog forlade sig på stemmen alene, da den portugisiske værtsby havde besluttet ikke at have en bagskærm på scenen, som de optrædende kunne bruge.

Selv om man altså har besluttet at droppe konkurrence-elementet, bliver der masser af 'Eurovision'-stemning under lørdagens show.

Svenske Måns Zelmerlow vil lørdag optræde med sit vindernummer fra 2015, 'Heroes'. Foto: DIETER NAGL

Foruden optrædener fra årets vindere vil showet byde på tidligere grandprix-legender som irske Johnny Logan, israelske Netta og svenske Måns Zelmerlöw.

Herudover vil de 41 deltagere – på behørig afstand naturligvis – sammen synge Katrina and the Waves-sangen 'Love Shine a Light', som sikrede Storbritannien Eurovision-sejren i 1997.

'ESC – Europa tænder lys' vil blive sendt fra Holland, som skulle have været vært for det rigtige Eurovision i år. Om sidste års vinderland vil få stafetten igen til næste år, er endnu usikkert.

Det eneste, der står klart lige nu om 'Eurovision 2021', er, at Ben & Tans 'Yes' såvel som de andre 40 vindersange ikke må genbruges. Om man vil sende de samme kunstnere, beslutter de enkelte lande dog selv.

Johnny Logan vil optræde med 'What's Another Year', som han vandt 'Eurovision' med i 1980, hvor Holland også var vært. Han har desuden også vundet for Irland i 1987. Foto: Morten Stricker

DR's underholdningsredaktør, Jan Lagermand Lundme, har allerede meldt ud, at man vil finde en ny vinder.

Og Ben & Tan, der består af de tidligere 'X Factor'-deltagere Benjamin Rosenbohm og Tanne Balcells, har ikke tænkt sig at stille op igen.

»Jeg føler, vi ville tage pladsen fra nogle andre. Vi har jo prøvet at være med i showet. Det må være nogle andres tur næste år. Det er mest fair. Og man kan jo risikere at stille op igen og så tabe, og så er det dét, folk husker. Så vi vil hellere lade det blive ved sejren og så ellers fokusere på vores musik,« siger Tanne Balcells til DR.

'ESC – Europa tænder lys' sendes lørdag aften kl. 21 på DR1, hvor årets 'Eurovision' skulle have fundet sted.