DRs store hitprogram 'Gift ved første blik' har ikke længere en præst med.

Og det er der en særlig grund til.

»Det har primært handlet om ikke at hænge 'Gift ved første blik' op på en enkelt religion – i et ønske om at være mere inkluderende for andre trosretninger og ateister,« forklarer DR-redaktør Anna Askov til B.T.

Tidligere har det været sognepræst og siden medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg for De Konservative, Michael Brautsch, der har været programmets præst gennem fem sæsoner.

Michael Brautsch er tidligere præst i 'Gift ved første blik'. Han er sognepræst i Frederiksberg Slotskirke og medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg for Konservative. Foto: Nils Meilvang Vis mere Michael Brautsch er tidligere præst i 'Gift ved første blik'. Han er sognepræst i Frederiksberg Slotskirke og medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg for Konservative. Foto: Nils Meilvang

Ifølge ham stoppede samarbejdet, fordi præstens rolle i programmet blev for lille.

»Jeg blev ikke brugt så meget, og der hvor jeg blev brugt, var der ikke plads til at tage det med ude i klipperummet,« fortæller Michael Brautsch.

I starten var han med til at matche parrene. Dernæst var han mere »med på sidelinjen som deres gode ven«. Et »medmenneske«, der i slutningen af eksperimentet spurgte, om parrene stadig ville være gift.

»Til sidst blev det lidt svært at finde ud af, hvorfor der egentligt skulle være en præst med. Det var lidt tyndt at have en præst til det. Der manglede noget kød. Så kunne man jo gå to veje: Enten fjerne præsten helt, eller også skulle præsten have nogle andre roller og fylde noget mere,« lyder det fra tv-præsten.

Kritikken går på, at deltagerne lader til ikke at få deres følelser respekteret. Foto: DR Vis mere Kritikken går på, at deltagerne lader til ikke at få deres følelser respekteret. Foto: DR

»For eksempel at lave mad med deltagerne og følge dem i deres hverdag, og komme lidt mere ind under huden på dem på en anden måde, end man gør, når de sidder i parterapeutens sofa.«

For ifølge Michael Brautsch var det netop præstens force.

At præsten »i højere grad kan være med i en hverdag og hjælpe dem der«, fordi præster er vant til at tale med alle slags mennesker. Vant til at komme på besøg hjemme hos dem. Vant til at se dem som »hele individer« og ikke anskue parforholdet »så klinisk«.

Selv foreslog han, at han kunne være »sådan en Lene Beier-type«, der som en anden 'Landmand søger kærlighed'-vært følger deltagerne i deres hverdag og tjekker op på dem.

Michael Brautsch mener dog ikke nødvendigvis, at en præst ville gøre programmet bedre eller mere succesfuldt – og den holdning deler DR.

»Vi mener, at vores ekspertteam dækker bredt,« lyder det fra DR redaktør Anna Askov.

»Men det ønskede man på ingen måde, og så tænkte vi, at så skal præsten måske have en pause. Præsten kan altid komme tilbage,« forklarer Michael Brautsch.

Derfor siger han, at stoppet i programmet var »fuldstændig gensidigt« mellem ham og produktionen. For præstens rolle var endt med »ikke at være tilfredsstillende for nogen af os«.

Etnolog Julie Lahme, psykolog Gert Martin Hald og psykoterapeut Nina Reventlow er eksperterne i 'Gift ved første blik' 2022. Foto: Nicolaj Niebuhr Demant / DR Vis mere Etnolog Julie Lahme, psykolog Gert Martin Hald og psykoterapeut Nina Reventlow er eksperterne i 'Gift ved første blik' 2022. Foto: Nicolaj Niebuhr Demant / DR

»Vi har en psykolog med speciale i sexologi med som ekspert, nemlig Gert Martin Hald. Vi har også en psykoterapeut med speciale i parterapi med, nemlig Nina Reventlow. Og så har vi etnologen Julia Lahme med, med fokus på de kulturelle forskelle og ligheder. Og så har vi Mikkel Arendt, Danmarks førende psykolog med speciale i patologi med bag kulisserne, som også har samtaler med alle deltagere.«

Skulle man alligevel få lyst til at genoptage traditionen med at have en præst med i 'Gift ved første blik', så er Michael Brautsch ikke afvisende overfor at takke ja.

Hvis altså præstens rolle bliver anderledes.