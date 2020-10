Det kræver blod, sved og tårer at vinde ‘Robinson’, men én konkurrence er alligevel blevet for voldsom gennem årene, og produktionen har derfor siden 2013 forbudt netop denne disciplin, da der kom for mange skader.

Da de første deltagere satte deres ben på ‘Robinson’-øen vidste de ikke, hvad de gik ind til, det fortæller tidligere deltagere i årets særudgave af ‘Robinson’, hvor vært Jakob Kjeldbjerg i talkshowet ‘Planken ud’ taler med ‘Robinson’-deltagere gennem årene.

Med årene er det blevet et af de mest sete reality-programmer, hvilket også er årsagen til, at programmet har kørt siden 1998 og i år kunne have kørt på 22. sæson, hvis corona ikke havde spændt ben for optagelserne, som nu er udskudt til 2021.

Gennem årene er der ikke ændret meget i konkurrencen, hvor to hold dyster i konkurrencer for bedre overlevelse på åen og for overlevelse i ekspeditionen generelt, men der er dog én ting, der gennem årene har ændret sig. Da ekspeditionen startede i 1998 var det ikke udsædvanligt med konkurrencer, hvor deltagerne var i nærkontakt, men gennem årene har produktionen valgt at droppe brydekonkurrencer og andre nærkampskonkurrencer.

»Vi er gået mere og mere væk fra konkurrencer i nærkamp, simpelthen fordi de danske deltagere er så voldsomme. Der er kommet for mange skader,« fortæller vært Jakob Kjeldbjerg i afsnit fire af talkshowet ‘Robinson Ekspeditionen – Planken ud’.

