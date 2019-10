De var umiddelbart et af sæsonens mere stabile par. Alligevel valgte Anja Mølgaard Jakobsen og Dennis Krogsdal Madsen at lade sig skille. For at 'starte forfra', som de sagde.

Men det har de ikke gjort. Faktisk har de ikke set hinanden siden sidste afsnit af 'Gift ved første blik', afslører Dennis Krogsdal Madsen i dag.

'Jeg havde behov for at komme mig oven på eksperimentet og for alvor mærke efter mine egne følelser, hvilket der ikke var tid til i eksperimentet. I denne periode nåede jeg frem til, at jeg ikke kunne se Anja og mig sammen i fremtiden. Vi har derfor ikke mødtes efter programmet, men kun sms'et lidt og talt i telefon sammen en enkelt gang,' fortæller han i en e-mail.

Han uddyber ikke, hvorfor han ikke kunne se dem sammen som par.

Anja og Dennis valgte at blive skilt i sæsonfinalen i 'Gift ved første blik'. Foto: Snowman Productions ApS

I DR-programmet giver de i sidste afsnit udtryk for, at de er et rigtig godt match, men at de er udmattede. At det var omstændighederne ved tv-eksperimentet – som egentlig skulle have ført dem sammen – der endte med at skille dem.

Og Anja Mølgaard Jakobsen fortæller nu, at det blandt andet skyldtes, at hun ikke kun skulle møde Dennis Krogsdal Madsen for første gang og spendere en masse intens tid med ham. Hun skulle også møde og forholde sig til den fotograf, der var sammen med parret de fleste af døgnets vågne timer.

'Vi var pressede under det meste af forløbet – også mere, end jeg nok selv var opmærksom på. Dennis og jeg var rigtig gode til at kommunikere sammen i starten af forløbet, men forløbet tog også hårdt på os, og som tiden gik, blev det sværere og sværere for os. Efter optagelserne havde vi brug for ro og til at reflektere,' fortæller Anja Mølgaard Jakobsen og tilføjer:

'Vi samlede den aldrig rigtigt op efter afslutningen og har besluttet os for ikke at prøve igen. Og med tiden har jeg indset, at rammerne ikke var ideelle for Dennis og mig.'

Anja Mølgaard Jakobsen og Dennis Krogsdal Madsen kendte ikke hinanden, da de blev gift i DR-programmet 'Gift ved første blik'. Foto: Nicolas Cosedis

Anja Mølgaard Jakobsen fortæller, at det var hårdt at stoppe eksperimentet, da hun jo havde tilmeldt sig, fordi hun drømte om at finde kærligheden. Og den drøm lever endnu. Den er bare sat lidt på hold.

'Lige nu har jeg fokus på mine studier og mine veninder og bruger kræfterne her. Skulle kærligheden komme på et tidspunkt, må jeg se på det. Jeg har bestemt ikke afskrevet at finde en at dele livet med efter oplevelsen her, men lige nu er fokus et andet sted,' siger hun.

Dennis Krogsdal Madsen har til gengæld allerede fået ro i sit liv, efter han siden programmet er flyttet til en mindre by uden for Viborg, hvor han har brugt tiden på at indrette, restaurere gamle møbler og bygge nye.

'Men nu er jeg klar til at skulle ud og finde kærligheden,' siger han.