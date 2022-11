Lyt til artiklen

Hun var kendt for sin stil – for sine mange sæt tøj og en fantastisk sans for mode.

Men hendes personlige stil endte også med at blive et statement mod prins Charles og den kongelige familie.

Specielt en kjole må nævnes, når man taler om prinsesse Dianas stil.

En sort, tætsiddende 'off the shoulder'-kjole med et lille stykke slæb fra 29. juni 1994.

Dén kjole tog verden med storm.

Selvom den ikoniske kjole er fra 1994, lever den nemlig stadig i offentlighedens bevidsthed.

Men hvad er historien bag kjolen?

Kjolens historie tager sin begyndelse i 1991, hvor Diana og hendes bror Charles Spencer kom ind i designer Christina Stamboulians butik. Her købte hun nogle bluser og en kjole.

Men så fortalte prinsesse Diana designeren, at hun ønskede en kjole til en særlig lejlighed. Det fortalte Christina Stamboulian senere i et interview med Sunday Mirror.

»Vi satte os, og jeg tegnede nogle udkast på et stykke papir. Kjolen var afslørende, ret kort i længden og viste en del ben og hud,« sagde designeren bag kjolen.

En kjole, som prinsesse Diana faktisk viste sig at være i tvivl omkring. Hun synes, den var risikabel, huskede Christina Stamboulian.

Diana endte med at sige ja til kjolen. Men der skulle gå tre år, før den kom ud af skabet, og med den sendte prinsesse Diana en klar besked til sin mand, prins Charles.

Den 29. juni 1994 udkom dokumentaren 'Charles: The Private Man, the Public Role' – en dokumentar om den nuværende konge, der havde været hele 18 måneder undervejs.

I dokumentaren kom Charles med den opsigtsvækkende afsløring, at han havde været prinsesse Diana utro, dog først efter at ægteskabet ifølge Charles var brudt sammen.

Samme aften gik prinsesse Diana i klædeskabet.

Planen var egentlig en kjole fra Valentino, men den sorte 'Stamboulian'-kjole kom ud af skabet, og Diana tog til fest ved Londons Serpentine Gallery.

Beslutningen, der endte med at trække overskrifter og blive et af hendes mest famøse outfit siden brudekjolen.

»Jeg giver aldrig op, Camilla,« skrev The Sun.

»Dianas nye solopgang,« skrev The Daily Mail.

»Den aften var første gang, hun bar kjolen. Det var en flirtende kjole til en særlig lejlighed. Det var en kjole til en mand – men ikke til Charles,« afslørede Christina Stamboulian dengang.

Selvom der nu er gået næsten tre årtier, siden kjolen betog verden – så bliver den ikke glemt foreløbig.

I den nyeste sæson af 'The Crown' får seerne endnu en gang den ikoniske kjole at se i en scene med prinsesse Diana, der ankommer til en fest ved Londons Serpetine Gallery.

Seriens kostumedesignere har i et interview med The Times senere fortalt, at man ikke kan overvurdere kjolens betydning for Diana.

»I 'hævn'-kjolen fik vi ikke bare en ny kvinde – men vi fik starten af et ikon for kvinder over hele verden,« siger Sidonie Roberts til The Times.

Kjolen bliver genoplivet i 'The Crown'. Foto: SplashNews.com Vis mere Kjolen bliver genoplivet i 'The Crown'. Foto: SplashNews.com

I 'The Crown' spiller Elizabeth Debicki prinsesse Diana i de sidste år af hendes ægteskab til Charles. Og for hende var det fascinerende, hvor interesserede folk var i kjolen, fortæller hun til Entertainment Weekly.

»Det var ret vildt, at den kjole kom til at repræsentere et moment i historien, eller at denne persons liv ville repræsentere så meget og blive så ikonisk,« siger hun.

Dianas 'hævn'-kjole tog verden med storm i 1994. Tre år senere, i 1997, blev kjolen solgt på auktion for 65.000 dollar – svarende til 467.500 danske kroner – til fordel for kræft- og aids-relaterede velgørenheder. I 2017 blev kjolen udstillet på museet for modeikoner i Irland.

I 1996 blev hun officielt skilt fra prins Charles – et år senere døde hun i et biluheld i Paris.

I dag lever prinsesse Diana videre som et modeikon.