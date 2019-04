Nadja Regin er død 87 år gammel.

Hun er en i en lang række af kvinder, som har spillet over for verdens mest berømte fiktive agent - nemlig James Bond, agent 007.

Nadja Regin spillede sammen med Sean Connery i Bond-filmene 'From Russia With Love' og 'Goldfinger'.

Den 87-årige kvinde er født i Serbien, og hun spillede rollen som Bonita i 'Goldfinger'.

Den officielle James Bond-side på Twitter har reageret på nyheden.

'Vi er meget ked af at høre, at Nadja Regin er gået bort i en alder af 87 år. Vores tanker er med hendes familie og venner i denne sørgelige tid,' skriver de.

Det britiske medie Daily Mail skriver, at hun har medvirket i adskillige britiske serier og film, men de mest kendte var Bond-filmene.

Regin blev født i 1931 og uddannede sig til skuespiller i sit hjemland, inden hun senere flyttede til England.

Her arbejdede hun med at læse filmmanuskripter for produktionsselskaber.

I 1980'erne grundlagde hun et forlag sammen med sin søster, og hun brugte store dele af sit liv på at skrive selv.

Nyheden om Nadja Regins død kommer ud kort tid efter, at en anden Bond-babe er gået bort.

Det var den engelske skuespiller Tania Mallet, som også medvirkede i 'Goldfinger' sammen med Sean Connery.