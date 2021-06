Snart bliver der mulighed for et gensyn med tidligere 'Bagedyst'-deltagere.

Til efteråret skal et talkshow med Micki Cheng i værtsrollen og Rosa Kildahl, Jon Edlund og Anne Tirstrup nemlig på turné rundt i landet som paneldeltagere.

Til forårets efterfølgende turné vil gæsterne variere, og allerede til sommer indtager Micki Cheng værtsrollen, når det er deltagerne fra 'Den store juniorbagedyst', der skal rundt i landet.

»Konceptet er et livetalkshow med Micki Cheng som vært, hvor han taler med tre udvalgte gæster, som har det til fælles, at de – ligesom Micki – alle er kendte bageentusiaster,« forklarer Rasmus Hougaard-Enevoldsen til B.T.

Han er direktør for eventvirksomheden NMB Productions, der står bag det nye talkshow.

Og Rasmus Hougaard-Enevoldsen understreger, at den kommende talkshowrække ikke kan kaldes for »et 'Bagedyst'-talkshow«, selvom det er fra DRs populære kageprogram, alle de medvirkende er kendt fra.

»Vi skal hverken bage, pynte eller blive vurderet af dommere. Til gengæld bliver der mulighed for at møde de populære bageeksperter, lære dem bedre at kende og stille spørgsmål til dem direkte fra salen,« forklarer direktøren.

Den kommende talkshowrække er også lavet helt uafhængigt af Danmarks Radio.

Micki Cheng blev landskendt, da han kom til finalen i fjerde sæson af 'Den store bagedyst' tilbage i 2015. Året efter vandt han 'Den store jule- og nytårsbagedyst' med den tidligere deltager Luna Richardt. I værtsrollen har det før oftest været på børnekanalen DR Ultra, Micki Cheng har været i front - særligt på 'Ultras store kageshow', og så havde han en gæste-værtstjans på 'X Factor'-pauseshowet 'Ultra Factor'. Foto: Søren Bidstrup

»Det er et helt traditionelt live talkshow – en hyggelig og rar aften med den gode samtale i selskab med kendte mennesker – uden nogen af elementerne fra tv-formatet. Af samme grund hverken skal eller kan DR 'klappe det af',« slår Rasmus Hougaard-Enevoldsen fast.

Hos Danmarks Radio er man dog gennem værten Micki Cheng blevet underrettet om det kommende talkshow, fortæller redaktøren på 'Den store bagedyst', Søren Olsen, til B.T.

»Jeg synes, det er glædeligt, at deltagerne i vores program dyrker og udbreder deres begejstring for at bage – også efter de har været med i programmet. Vores tidligere deltagere inspirerer mange, ved jeg. Både i forhold til kagebagning, men også med alle de andre spændende ting, de går og laver,« lyder det fra 'Bagedyst'-redaktøren.

Der er dog alligevel ikke helt frie rammer for et sådant talkshow, understreger han.

Rosa Kildahl deltog i 'Den store bagedyst' tilbage i 2017. Året efter deltog hun i 'Vild med dans', og nu skal hun være med i et nyt talkshow med 'Bagedyst'-deltagere. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

»Med shows som disse er der selvfølgelig nogle formatsretlige begrænsninger i forhold til 'Den store bagedyst',« forklarer Søren Olsen og nævner eksempelvis, at der ikke må bruges klip og musik fra DR-programmet i talkshowet.

Og de retningslinjer overholder NMB Productions, lover virksomhedens direktør.

»Det vil være forkert at give folk indtrykket af, at de i dette show kan opleve en liveudgave af tv-programmet,« understreger Rasmus Hougaard-Enevoldsen til slut.