Selv statsminister Mette Frederiksen har været nødt til at reagere.

Siden Mads Brüggers dokumentar 'Den sorte svane' kom ud i sidste uge, har afsløringerne om samsvindlen mellem toppen og bunden af det danske samfund domineret den offentlige debat.

Og nu viser det sig ikke overraskende, at dokumentaren også har været et stort tv-hit.

TV 2 oplyser nemlig til B.T., at der har været svimlende 1.859.000 seere til første afsnit af 'Den sorte svane'.

TV 2-dokumentaren 'Den sorte svane' afslører svindel i stor stil gennem muldvarpen Amira Smajic. Som erhvervsjurist har hun selv været bindeled mellem rockere og ellers ansete erhvervsfolk. Foto: TV 2 Vis mere TV 2-dokumentaren 'Den sorte svane' afslører svindel i stor stil gennem muldvarpen Amira Smajic. Som erhvervsjurist har hun selv været bindeled mellem rockere og ellers ansete erhvervsfolk. Foto: TV 2

Ifølge seertalsanalyseinstituttet Nielsens netop offentliggjorte seertal var dokumentaren 'Den sorte svane' da også det absolut mest sete tv herhjemme i sidste uge.

På førstepladsen – vel at mærke kun ud fra flow-tallene – finder man første afsnit af 'Den sorte svane', hvor hele 746.000 personer så med, da TV 2 sendte det.

Også på andenpladsen finder man 'Den sorte svane', da den forgangne uges sidste og andet afsnit blev set af hele 608.000 seere foran skærmen.

Resten af de i alt fem afsnit er der endnu ikke seertal for – og først i næste uge offentliggøres Nielsen seertallene inklusiv streamingseerne.

Journalist og filmskaber Mads Brügger står bag TV 2-dokumentaren 'Den sorte svane', som afslører svindel i stor stil – ikke mindst af den danske stats med misbrug af offentlige midler og ulovlig håndtering af forurenet landbrugsjord. Foto: TV 2 Vis mere Journalist og filmskaber Mads Brügger står bag TV 2-dokumentaren 'Den sorte svane', som afslører svindel i stor stil – ikke mindst af den danske stats med misbrug af offentlige midler og ulovlig håndtering af forurenet landbrugsjord. Foto: TV 2

Ifølge TV 2s egne seertal, som B.T. har fået indsigt i, så er 'Den sorte svane'-dominansen dog endnu tydeligere – ikke mindst fordi, TV 2s tal inkluderer streaming.

Her fremgår det, at hele 1.704.000 personer har set andet afsnit af 'Den sorte svane', der ligesom sin forgænger har været klart størst på streaming.

»Vores undersøgende journalistik har formået at sætte en stor dagsorden,« konstaterer redaktionschef i TV 2 Dokumentar, Michael Nørgaard, overfor B.T.

»Det har været og er fortsat et komplekst projekt, hvor vi hele tiden har vejet sikkerhed og væsentlig overfor hinanden. I det lys er vi glade for, at vi har samlet danskerne til en fem timer lang dokumentarserie om væsentlige samfundsforhold. De vigtige historier er grund til, at vi er her.«

TV 2-dokumentaren 'Den sorte svane' afslører svindel i stor stil gennem muldvarpen Amira Smajic. Som erhvervsjurist har hun selv været bindeled mellem rockere og ellers ansete erhvervsfolk. Foto: TV 2 Vis mere TV 2-dokumentaren 'Den sorte svane' afslører svindel i stor stil gennem muldvarpen Amira Smajic. Som erhvervsjurist har hun selv været bindeled mellem rockere og ellers ansete erhvervsfolk. Foto: TV 2

Desuden er det værd at bemærke, at man også på Nielsens topliste finder TV 2s særversioner af krimimagasinet 'Skyggesiden' om netop 'Den sorte svane'-dokumentarens afsløringer.

Her er både tirsdagen og onsdagens særafsnit landet på en henholdsvis 9. og 16.-pladsen på seerlisten.