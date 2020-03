'Den skaldede frisør - the musical' i Falconer Salen er aflyst resten af måneden.

Det sker for at medvirke bedst muligt til at forhindre smittespredningen af coronavirus i Danmark, lyder det i en pressemeddelelse.

De planlagte forestillinger i april er ikke aflyst, men selskabet 'One and only musical', der står bag forestillingen, følger udviklingen tæt og vil tage løbende bestik af myndighedernes anbefalinger.

B.T. kunne ellers tidligere på dagen fortælle, hvordan selskabet havde valgt at blæse på statsminister Mette Frederiksens opfordring om at aflyse eller udskyde alle begivenheder med mere end 1.000 deltagere.

Foto: Miklos Szabo Vis mere Foto: Miklos Szabo

I stedet ville man lade det være op til tilskuerne at afgøre, om de 'ønsker at følge sundhedsmyndighedernes opfordring.'

Det fremgik af en mail, som er blevet sendt ud til de mange tusinde danskere, der har købt billet til den anmelderroste musical.

'Sundhedsmyndighederne har opfordret til, at man ikke deltager i arrangementer med over 1.000 deltagere indtil udgangen af marts måned. For de af vores kunder, der ønsker at følge denne anbefaling, har vi derfor gjort det muligt at ombytte deres billetter til en forestilling, hvor vi ikke sælger mere end 1.000 pladser,' fremik det også af en tekst på arrangørens hjemmeside, der fortsatte:

'For de, der ikke ønsker at ombytte deres billetter, gennemfører vi de annoncerede forestillinger helt som planlagt.'

Få timer efter B.T.s artikel har man dog valgt at sadle om.

'Set i lyset af den drastiske forværring af corona-situationen i Danmark i de seneste 24 timer har 'One And Only Musical Teater ApS' besluttet at aflyse resten af forestillingerne i marts måned per dags dato,' lyder det i pressemeddelsen.

Her fremgår det også, at beslutningen er med opbakning fra de medvirkende, der tæller store navne som Silas Holst, Maria Lucia Heiberg Rosenberg, Bodil Jørgensen og Niels Olsen.

'Beslutningen er truffet i ønsket om i videst muligt omfang at medvirke til at forhindre en yderligere spredning af coronavirus i Danmark. Alle forestillingens medvirkende står bag selskabets beslutning.'

Foto: Miklos Szabo Vis mere Foto: Miklos Szabo

'Den skaldede frisør' er instrueret af Susanne Bier, og musikken er lavet af Thomas Helmig.

Har man købt billet til musicalen i Scandic Falconer, vil man modtage en mail med yderligere informationer.

Tirsdag kom en håndsrækning til selskaber, der står til en økonomisk lussing som følge af corona-udbruddet.

Her præsenterede regeringen flere tiltag til erhvervsdrivende, hvor én af dem var en kompensationsordning, der kommer arrangører, som aflyser arrangementer med mere en 1.000 deltagere, til gode.