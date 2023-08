Når 20. sæson af 'Vild med dans' løber over skærmen, bliver det sidste gang, at den garvede danser Jens Werner er at finde ved dommerbordet.

Det fortæller han i en pressemeddelelse fra TV 2.

»Jubilæumssæsonen på ’Vild med dans’ er en fantastisk måde for mig at afrunde en utrolig sjov, spændende og lærerig rejse med ’Vild med dans’ siden 2005. «

»Ligesom med mange andre ting i livet vil jeg gerne stoppe, imens legen er god, imens jeg er på toppen og fortsat holder af det, jeg laver.«

Jens Werner har været med fra starten af programmerne, og han ser også frem til en afsluttende sæson.

»Jeg glæder mig sindssygt meget til at lege med mine kammerater igen i denne her sæson, se en masse fantastisk dans og blive mindet om de mange gode oplevelser, jeg har haft igennem de sidste nitten sæsoner, som jeg har været så glad for at være en del af.«

Jens Werner har i den grad været en energibombe ved dommerbordet. Nu er det snart slut med den garvede dommer i de populære danseprogrammer. Foto: Kenneth Meyer/Ritzau Scanpix Vis mere Jens Werner har i den grad været en energibombe ved dommerbordet. Nu er det snart slut med den garvede dommer i de populære danseprogrammer. Foto: Kenneth Meyer/Ritzau Scanpix

Men dommerbordet får allerede en makeover i den kommende sæson, hvor alt ikke er, som det plejer for dommeren Jens Werner.

Det fortæller programredaktør Thomas Strøbech.

»I anledningen af jubilæumsåret i år har vi en række nye tiltag – også ved dommerbordet. Vi har aftalt med Jens Werner, at han i år medvirker som dommer i udvalgte programmer, som både passer ind i årets nye jubilæumstiltag og med Jens’ ønsker for sin sidste sæson af ’Vild med dans’.«

Dermed kommer der til at være fire faste dommere, der er: Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm, Sonny Fredie Pedersen og Marianne Eihilt.

Den femte dommerstol bliver på skift overtaget af en gæstedommer i udvalgte programmer.

Jens Werner er dermed ikke med i alle programmerne i den kommende sæson.

Jens Werner. Vild med Dans sæson 18, program 5 på TV2 fredag den 8. oktober 2021. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Jens Werner. Vild med Dans sæson 18, program 5 på TV2 fredag den 8. oktober 2021. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Thomas Strøbech takker dommeren for sine mange år bag bordet i 'Vild med dans'.

»Jens har været konsulent og dommer på ’Vild med dans’ siden begyndelsen i 2005 og har haft en kæmpestor betydning for programmet. «

»Vi er meget taknemmelige for, at Jens har været med ombord i alle disse år – det skal han have en stor tak for, og vi glæder os over, at Jens igen i år vil sidde med ved dommerbordet i nogle af de afgørende programmer.«

Jens Werner fortalte tidligere på året, at han var ramt af kræft.

Han oplyste ikke, hvilken kræftform der var tale om, men familien udtalte, at han var i behandling og forventede at blive helbredt.

Familien havde i forbindelse med udtalelsen ikke yderligere kommentarer.

Jens Werners familie meldte i marts ud, at han havde kræft. De fortalte ikke, hvilken form for kræft, der var tale om. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Jens Werners familie meldte i marts ud, at han havde kræft. De fortalte ikke, hvilken form for kræft, der var tale om. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Værterne i danseprogrammet bliver igen i år Martin Johannes Larsen og Sarah Grünewald.

Hvem de professionelle og nydanserne er, vides endnu ikke.

Özlem Cekic har dog fortalt, at hun vil være at finde på dansegulvet.

'Vild med dans' har premiere 22. september.

Der vil i år også være et jubilæumsshow 27. oktober, hvor man kan opleve gamle deltagere, tilbageblik og en masse dans.