Tirsdag eftermiddag offentliggøres årets prestigefyldte Oscar-nomineringer.

Det betyder som bekendt også, at der nu forinden er blevet offentliggjort de nominerede til den omvendte Oscar: The Razzies. Prisfesten, der kårer de dårligste indenfor filmens verden.

Parodiprisuddelingen, der også går under navnet De Gyldne Hindbær, løber nemlig af stablen for 42. gang, hvor årets dårligste film, skuespillere og instruktør skal kåres.

Men i år er der også kommet en helt ny kategori i spil – og det er kun Bruce Willis, der kan vinde i den.

Således ser det modsatte af en Oscar-statuette ud: En Razzie.

Bruce Willis er nemlig »en Razzie-kending, hvis optræden i ikke mindre end OTTE film i 2021 har sikret ham en kategori helt for ham selv,« skriver den omvendte Oscar-prisuddeling i offentliggørelsen af årets nominerede.

Den nye særkategori hedder derfor Dårligste præstation af Bruce Willis i en 2021-film.

Den kategori kan den 66-årige 'Die Hard'-skuespiller så vinde for en af sine otte film fra sidste år, nemlig 'American Siege', 'Apex', 'Cosmic Sin', 'Deadlock', 'Fortress', 'Midnight in the Switchgrass', 'Out of Death' eller 'Survive the Game'.

Dagen før Oscar-prisuddelingen om søndagen afsløres alle de (u)heldige Razzie-vindere lørdag 26. marts.

Se alle de nominerede til Razzies her Værste film Diana the Musical (Netflix-versionen)

Infinite

Karen

Space Jam: A New Legacy

The Woman in the Window

Værste mandlige skuespiller Scott Eastwood / Dangerous

Roe Hartrampf (som prins Charles) / Diana the Musical

LeBron James / Space Jam: A New Legacy

Ben Platt / Dear Evan Hansen

Mark Wahlberg / Infinite

Værste kvindelige skuespiller Amy Adams / The Woman in the Window

Jeanna de Waal / Diana the Musical

Megan Fox / Midnight in the Switchgrass

Taryn Manning / Karen

Ruby Rose / Vanquish

Værste kvindelige birolle Amy Adams / Dear Evan Hansen

Sophie Cookson / Infinite

Erin Davie (som Camilla) / Diana the Musical

Judy Kaye (som BÅDE dronning Elizabeth & Barbara Cartland) / Diana the Musical

Taryn Manning / Every Last One of Them

Værste mandlige birolle Ben Affleck / The Last Duel

Nick Cannon / The Misfits

Mel Gibson / Dangerous

Gareth Keegan (As James Hewitt, the Muscle-Bound Horse Trainer)

Diana the Musical

Jared Leto / House of Gucci

Værste optræden af Bruce Willis i en 2021 film (særkategori) Bruce Willis / American Siege

Bruce Willis / Apex

Bruce Willis / Cosmic Sin

Bruce Willis / Deadlock

Bruce Willis / Fortress

Bruce Willis / Midnight in the Switchgrass

Bruce Willis / Out of Death

Bruce Willis / Survive the Game

Værste par på skærmen Enhver Kluntet Medvirkende & Ethvert Lamt Lyriseret (eller Koreograferet) Musicalnummer / Diana the Musical

LeBron James & Enhver Warner Cartoon-karakter (eller Time-Warner produkt) han dribler / Space Jam: A New Legacy

Jared Leto & ENTEN Hans 17 Pund Tunge Latex Ansigt, Hans Nørdede Tøj eller Hans Åndssvage Accent / House of Gucci

Ben Platt & Enhver Anden Karakter Der Lader Som Om Platt Der Synger 24-7 Er Normal / Dear Evan Hansen

Tom & Jerry (aka Itchy & Scratchy) / Tom & Jerry the Movie

Værste genindspilning, kopi eller toer Karen (utilsigtet genindspilning af Cruella deVil)

Space Jam: A New Legacy

Tom & Jerry the Movie

Twist (Rap-genindspilning af Oliver Twist)

The Woman in the Window (kopi af Rear Window)

Værste instruktør Christopher Ashley / Diana the Musical

Stephen Chbosky / Dear Evan Hansen

“Coke” Daniels / Karen

Renny Harlin / The Misfits

Joe Wright / The Woman in the Window

Værste manuskript Diana the Musical / Manuskript af Joe DiPietro, musik og tekst af DiPietro og David Bryan

Karen / Skrevet af "Coke" Daniels

The Misfits / Manuskript af Kurt Wimmer og Robert Henny, filmmanuskript af Henny

Twist / Skrevet af John Wrathall & Sally Collett, ekstra materiale af Matthew Parkhill, Michael Lindley, Tom Grass & Kevin Lehane, fra en 'Original Idé' af David & Keith Lynch og Simon Thomas

The Woman in the Window / Filmmanuskript af Tracy Letts fra A.J. Finns roman

Nomineringer per film Diana the Musical (9 nomineringer, inklusiv Værste Film, Skuespiller & Skuespillerinde)

Karen (5 nomineringer, inklusiv Værste Film, Skuespillerinde, Manuskript & Instruktør)

The Woman in the Window (5 nomineringer, inklusiv Værste Film, Skuespillerinde & Genindspilning/Kopi)

Space Jam: A New Legacy (4 nomineringer, inklusiv Værste Film, Skuespiller & Skærmpar)

Infinite (3 nomineringer, inklusiv Værste Film, Skuespiller & Kvindelige Birolle)

The Misfits (3 nomineringer, inklusiv Værste mandlige birolle, Instruktør og Manuskript)

Her er det særligt Joe DiPietro-musicalen om prinsesse Diana, 'Diana the Musical', der står til at skulle op på podiet med hele ni nomineringer – ikke mindst for Værste film.