I fredagens 'X Factor'-semifinale blev der set tilbage på deltagernes tid i programmet – og set frem mod finalen.

Men hvordan gør den nye vært Maria Fantino egentlig status over sin første sæson i front på formatet?

»Jeg var virkelig bange for, at folk bare ville hade mig, fordi jeg var den nye, og fordi jeg var lidt anderledes,« lyder det ærligt fra Maria Fantino til B.T. efter semifinalen.

Men så galt gik det heldigvis ikke.

Tværtimod føler den nye vært, at hun har blomstret i al den kærlighed, hun er blevet mødt med fra seerne.

»Jeg har virkelig, virkelig sat pris på, at jeg har kunne mærke en accept fra seerne,« siger Maria Fantino.

»Jeg håber også, man kan se, at når man giver ros på den måde, som jeg virkelig synes folk har givet mig, så har jeg også lyst til at folde mig mere ud og give mere af mig selv og blive en mere personlig vært. Så jeg synes oprigtigt ikke, at jeg kunne ønske mig et bedre forløb, end jeg har haft.«

Det betyder dog ikke, at nervøsiteten har lagt sig endnu her inden finaleafslutningen på hendes første 'X Factor'-sæson.

Maria Fantino har snart overstået drømmen som ny 'X Factor'-vært - men hun røber ikke, om TV 2 allerede har bedt hende blive til endnu en sæson næste år. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Maria Fantino har snart overstået drømmen som ny 'X Factor'-vært - men hun røber ikke, om TV 2 allerede har bedt hende blive til endnu en sæson næste år. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Der bliver jo ved med at være sommerfugle i maven, lige inden man går på. Men det er på en fed måde,« forsikrer Maria Fantino efter showet.

»Nu har jeg lavet liveradio i fem år, så sådan noget med at improvisere og kunne et manus er ikke nyt for mig, det er mere det uforudsigelige med deltagernes følelser og dommernes mulige skænderier, der skal man være på vagt hele tiden,« forklarer hun.

Maria Fantino vil dog ikke røbe, om TV 2 allerede har bedt hende om at blive hængende til næste sæson.

Men hun afslører gerne, at hun er klar til at sige ja tak på stedet til en ny tur i værtsmanegen.

»Jeg kan ikke sige, om der er noget i bogen, men selvfølgelig vil jeg gerne blive ved med at lave det her, det er mega sjovt,« understreger den nye vært.