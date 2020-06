Folk er gået til tasterne for at sætte ord på den seksuelle frustration, de siger, er opstået efter at have set Netflix-filmen '365 DNI'.

Historien er en sydende fortælling om en umage affære mellem en mafiamand og hans kidnapningsoffer, en kvindelig salgsdirektør.

Folk mener, at de mange sexscener er så realitstiske, at de to skuespillere må have haft rigtig sex, og meningerne er mange på sociale medier.

'Den her film, øh. Dårligt manuskript, men den efterlader dig seksuelt frustreret. Den her film er rig porno,' lyder det fra én Twitter-bruger.

Samme frustration er også at finde fra andre brugere på det sociale medie.

'Fuck, ikke en god idé at se '365 DNI' 11 uger inde i lockdown,' skriver en anden bruger, som slutter med hashtagget #megetfrustreret.

Filmen, som flere sammenligner med den erotiske storfilm 'Fifty shades of Grey', er baseret på en roman af den polske forfatterinde Blanka Lipinska.

Tv-seere kunne se filmen fra 7. juni, og selvom den beskrives som romantisk, så er det nok ikke opskriften for de fleste romancer, der beskrives i den.

Just finished #365Dni & while the sex scenes were great, the story itself just romanticizes kidnapping & a forced relationship. You basically just watch shawty get Stockholm syndrome — CHAOTIC CAP (@alexamarie_x) June 8, 2020

'Massimo er medlem af den sicilianske mafia, og Laura er salgsdirektør. Hun forventer ikke, at hun på en tur til Sicilien, hvor hun skal redde sit forhold, vil blive kidnappet af Massimo, som giver hende 365 dage til at forelske sig i ham,' lyder det i beskrivelsen på Imdb.

Det er dog ikke kun manglende seksuel tilfredsstillelse, som seere viser deres frustration over. Der er også dem, der mener plottet i filmen er sexistisk og er med til at skabe et forkert billede af den kriminalitet, der foregår.

'Er lige blevet færdig med '365 DNI', og mens sexscenerne er fantastiske, så er historien selv kun en romantisering af kidnapning og tvungne forhold. Man ser bogstaveligt talt (den kvindelige hoevdrolleindehaver, red.) få stockholmsyndrom,' lyder det fra en seer.

Uanset hvad man er frustreret over efter at have set filmen, har den dog været en stor succes indtil videre, og den ligger både i top ti over Netflix' mest sete indhold i USA og i Danmark.