Skuespillerinden Honor Blackman er død i en alder af 94 år.

I sin karriere spillede hun sin mest berømte rolle som 'Bond'-baben med navnet over dem alle, Pussy Galore.

Hun har desuden spillet med i 'The Avengers', som kørte som tv-serie tilbage i 1960'erne i England, skriver The Guardian.

Af sin familie bliver hun beskrevet som en kvinde, der besad noget helt særligt.

'Lige så vel som hun var en meget afholdt mor og bedstemor, så var Honor en skuespillerinde med et markant kreativt talent; med en ekstraordinær kombination af skønhed, intellekt og fysisk dygtighed, sammen med hendes unikke stemme og en dedikeret arbejdsmoral, opnåede hun status, som man ikke har set lignende, indenfor film og underholdning og med en absolut dedikation til hendes fag og total professionalisme i hendes bestræbelser, bidrog hun med nogle af de store film- og teateroplevelser i vores tid.«

Familien har desuden overfor den engelske avis gjort det klart, at hendes død ikke havde noget med coronavirus at gøre.

Honor Blackman blev født i det østlige London i en middelklassefamilie.

Hun arbejdede store dele af sit liv i underholdningsbranchen.

Hun havde dog også andre interesser. Foruden skuespil interesserede hun sig også meget for nyheder og politik, og hendes familie understreger, at hun blandt andet var stor fan af den engelske avis The Guardian.

Hun havde også evner indenfor kampsport, hvilket hjalp hende til at få rollen som 'Pussy Galore.'

Udover sine berømte film- og tv-roller, spillede Blackman også med i flere teaterstykker. Blandt andet 'My fair lady' og Sound of music.'

Hun blev gift og skilt to gange. I et af sine ægteskaber adopterede hun de to børn, Lottie og Barnaby.