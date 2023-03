Lyt til artiklen

Frederik Cilius og Rasmus Bruun begræder en 'ærgerlig og yderst beklagelig situation'.

For februars sidste afsnit af makkerparrets populære r8Dio-podcast 'Den korte radioavis' er uheldigvis blevet lavet uden at blive optaget – eller som de selv beskriver det: 'et stykke Danmarkshistorie altså gået tabt' og 'forsvundet ud i intetheden'.

Det oplyser Frederik Cilius og Rasmus Bruun på deres hjemmeside.

'På grund af nogle meget komplicerede og tekniske omstændigheder, som det vil tage alt for lang tid at gå ind i her, blev der ikke trykket på ''record-knappen'' før programmets start,' forklarer de.

Til sidst i meddelelsen sender de diskret skylden videre til deres r8Dio-kollega ved at skrive, at 'ved teknikken sad Simon Gohr'.

Satireduoen bag 'Den korte radioavis' består af Rasmus Bruun og Frederik Cilius, som spiller henholdsvis en udgave af sig selv og den fiktive seniorkorrespondent Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm. Makkerparret får også endnu en sæson af deres DR-serie 'Orkestret'.

Onsdag gav de to satirikere sig derfor til i stedet at lave tirsdagens program igen.

'Vi har dog besluttet os for at tage utraditionelle midler i brug for at genskabe det tabte program. Derfor genindspiller vi simpelthen programmet fra i går. PRÆCIS som vi husker det,' forklarer makkerparret.

Onsdagens afsnit af 'Den korte radioavis' har da også meget passende fået titlen 'Deja vu'.

Ifølge programbeskrivelsen af det fiktive nyhedsprogram vender karakterne i afsnittet blandt andet Folketingets afstemning om store bededag.

Afsnittet var dog netop planlagt til at udkomme tirsdag, hvor det først blev fremført i timerne op til det, der tirsdag endte med at blive til en vedtagelse af afskaffelsen af helligdagen.

Så Frederik Cilius og Rasmus Bruun slutter af med et råd til lytterne af onsdagens genskabte afsnit.

'Du skal bare forestille dig, at det var i går.'