Den første danske Netflix-serie, 'The Rain', fik en hård medfart af anmeldere, da den havde premiere sidste år, men spørger man hovedrolleindehaver Alba August, så var det ikke nødvendigvis helt fair.

»Jeg tror, mange fandt det provokerende, fordi det var så modigt gjort at sige: 'Vi skal bare lave en postapokalyptisk serie i Danmark',« siger skuespilleren.

Trods hårde anmeldelser har 'The Rain' tilsyneladende været så populær, at Netflix har ønsket at lave endnu en sæson af serien, der får premiere til foråret.

Man kender ikke de præcise seertal for 'The Rain', men 25-årige Alba August har været overvældet over, hvordan fans fra hele verden kontakter hende.

Skal du se sæson 2 af den danske Netflix-serie 'The Rain'?

»Mens man får hårde anmeldelser, får man også 1000 beskeder på Instagram fra fans, der bare elsker det og synes, det er det fedeste, de har set. Og det vejer heldigvis mere,« siger Alba August, der især oplever, at serien er stor i Sydamerika.

I det hele taget er det noget ganske andet som skuespiller at være del af den store maskine, Netflix unægteligt er.

»Det er sgu ikke alle danske film, hvor man lige får lov til at hænge på en kæmpe plakat på Nørreport Station,« griner Alba August.

»Vi var også på en pressetur til Rom, hvor vi blev hentet i lufthavnen i hver vores bil og skulle køre efter hinanden i stedet for bare at køre i den samme bil. Sådan nogle mærkelige ting, men det er totalt sejt og sjovt at opleve det,« tilføjer skuespilleren.

Plakaten for den kommende sæson af 'The Rain'. Foto: Netflix Vis mere Plakaten for den kommende sæson af 'The Rain'. Foto: Netflix

Sæson to af 'The Rain' blev optaget over fire måneder i slutningen af 2018, og det var en meget intens omgang, fortæller Alba August.

Det er dog langtfra i alle situationer, at rollen som Netflix-hovedrolleindehaver er lige glamourøs.

»Når man så står på filmsettet med danske filmarbejdere, så tænker man ikke rigtigt over det. Især ikke, når man står i tynde filmjakker, der ikke varmer en skid,« griner Alba August.

Den kommende sæson af 'The Rain' får premiere til foråret, og ud over Alba August medvirker Mikkel Boe-Følsgaard igen i en af de bærende roller.