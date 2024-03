Der var hård kamp om at sætte kløerne i ejerne af 'Cool Creative Company´, da de i 2022 deltog i programmet 'Løvernes Hule'.

Jacob Risgaard løb med dem for et bud på to millioner kroner.

Men nu fortryder trioen bag 'Cool Creative Company', at de deltog i 'Løvernes Hule' på det daværende tidspunkt.

Det skriver Finans.

Kaffevirksomheden er i dag under rekonstruktion.

'Cool Creative Company' var simpelthen ikke klar til den store investering, som kom ud af tv-programmet.

Til Finans siger Steffen Kastbjerg, der er administrerende direktør og den ene af stifterne:

»Det sprang bare i luften mellem fingrene på os. Vi var så ny en virksomhed, at det, som det krævede af strukturering for at følge med, det havde vi ikke.«

De har dog intet ondt at sige om deres mentor Jacob Risgaard.

Da Daniel David Kragh Philips, Christoffer Jonas Bergman og Steffen Kastbjerg Clausen, præsenterede deres sortiment af iskaffe i 'Løvens Hule' stod varerne allerede på hylderne i kæder som Bilka, Føtex og Netto under navnet 'Havafiesta'.

Dengang sagde Jacob Risgaard:

»Jeg har ikke smagt noget bedre i 'Løvens Hule' i de tre år, jeg har været med, og det er vanvittigt stærk gået, at gutterne allerede står på hylderne i så stor en del af den danske detailhandel.«

Og han havde store forhåbninger til produktet.

»Jeg føler mig overbevist om, at vi med den rigtige strategi kan gøre Havafiesta-brandet til hvermandseje rundt om i hjemmene,« sagde han og meldte offensivt ud, at målet var at sælge over 100.000 flasker om ugen.

Men den gik altså ikke.