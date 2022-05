Onsdag aften kunne TV 2 afsløre, hvilket af de fire par der havde vundet den aktuelle sæson af 'Sommerdrømme'.

Valget faldt på Nicolaj Holte og Louise Holte-Læssøe, der ifølge TV 2s egen artikel 'vandt på det håndværksmæssige'.

Den udmelding faldt dog ikke i god jord hos resten af deltagerne. Det skriver Se og Hør.

I opslag på Instagram deler deltagerne, at de mener, der er tale om en uretfærdig fordel, eftersom Nikolaj Holte er uddannet tømrer.

De sammenligner det med, hvis en deltager i 'Den store bagedyst' var 'uddannet og erfaren' inden start.

Bashar Shahmorad, der også medvirkede i programmet, deler opslaget med en kommentar:

'Med respekt og kærlighed til alle deltagere er det vigtigt at pointere en uretfærdig casting,' lyder det.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Markus - TV2 Sommerdrømme (@markuslindstroem)

Til B.T. fortæller Anders Fuchs, der er redaktør på 'Sommerdrømme', i et skriftligt svar, at man godt kan forstå skuffelsen, men at det ikke ændrer på, at de står inde for den tømreruddannede deltager Nicolaj Holte.

»Der er sindssygt meget på spil, når man i otte uger har knoklet i en konkurrence om at vinde et sommerhus, så jeg kan sagtens forstå, at deltagerne er skuffede,« lyder det indledningsvist fra redaktøren.

»Det ændrer imidlertid ikke på, at vi forud for optagelserne vurderede, at Nicolajs 17 år gamle svendebrev, som han aldrig har brugt professionelt, ikke er en skævvridning af konkurrencen i forhold til de mange færdigheder, de andre dygtige deltagere tager med ind i konkurrencen.«

Ifølge 'Sommerdrømme'-redaktøren var Nicolaj ikke professionel håndværker.

»For at sikre en så fair konkurrence som muligt er vores retningslinjer, at ingen deltagere må arbejde professionelt som håndværker, indretningsarkitekt, stylist eller lignende erhverv – og Nicolaj arbejder altså ikke professionelt som håndværker og har i øvrigt aldrig gjort det.«

Parret har endnu ikke ønsket at kommentere på de andre deltageres udtalelse. Foto: TV 2 Vis mere Parret har endnu ikke ønsket at kommentere på de andre deltageres udtalelse. Foto: TV 2

Han slår desuden fast, at deltagerne blev bedømt på mere end håndværk i konkurrencen.

»Det håndværksmæssige er langtfra det eneste, der bliver bedømt i programmerne, hvor dommerne blandt andet også kigger på opfindsomhed, sammenhæng, kreativitet og stil og kigger man på, hvem dommerne har kåret som ugevindere i denne sæson, har Louise og Nicolaj heller ikke skilt sig særligt ud,« fortæller Anders Fuchs og tilføjer:

»De 100 personer fra lokalbefolkningen, der var med til at afgøre den endelige vinder, har også stemt ud fra vidt forskellige perspektiver, og afstemningen mellem de fire par lå tæt.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra deltagere og vindere af programmet for at høre, hvad mener om TV 2s udmelding, men de har i skrivende stund ikke ønsket at udtale sig.