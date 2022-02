Gruppen Vest mødte ikke op i dommer Kwamie Livs bootcamp i talentshowet X Factor på TV 2.

Det skyldes, at gruppen har trukket sig fra X Factor.

Det skriver TV 2.

Overfor mediet forklarer Esther Ilsøe Rubin – som sammen med Vera Stæhr udgør gruppen Vest – baggrunden for deres beslutning.

»Men nu er vi nået til et punkt i 'X Factor', hvor der er så meget på spil, og det kræver så meget af os, at vi har måttet spørge os selv: Har vi opnået det, vi ville? Og det har vi,« siger Esther Ilsøe Rubin til TV 2.

For Esther Ilsøe Rubin og Vera Stæhr har det aldrig været ambitionen af vinde 'X Factor', og de to deltagere har gang i så meget ved siden af programmet, at de ikke kunne finde den fornødne tid til at øve sammen.

De bor i henholdsvis København og Roskilde, går på hver sit gymnasium og har også fritidsjob ved siden af skolen.

Som konsekvens af de to 17-årige pigers beslutning fik Kwamie Liv kun to grupper med i sin bootcamp.