»Jeg tænkte faktisk til at starte med, at det ikke var noget, jeg havde lyst til.«

Ordene er Benjamin Kissis. Men de kunne lige så godt være kommet fra Sys Bjerre eller Isam B. For taler man med flere af de andre deltagere i årets Melodi Grand Prix, så er holdningen den samme:

Grandprix er ikke noget, de ligefrem har drømt om at være med i.

»Hvis man kigger til Sverige, så er Melodi Grand Prix helt vildt anerkendt. Og det er noget, hvor sangskrivere og artister gerne vil det, fordi det er en fed ting,« siger Benjamin Kissi om landet, der historisk set er et af de mest vindende i det internationale Melodi Grand Prix.

De optræder til Melodi Grand Prix - Ben & Tan med sangen 'Yes'

- Benjamin Kissi med sangen 'Faith'

- Emil med sangen 'Ville ønske jeg havde kendt dig'

- Isam B med sangen 'Bølger'

- Jamie Talbot med sangen 'Bye Bye Heaven'

- Jasmin Rose feat. RoxorLoops med sangen 'Human'

- Kenny Duerlund med sangen 'Forget It All'

- Maja Og De Sarte Sjæle med sangen 'Den eneste goth i Vejle'

- Sander Sanchez med sangen 'Screens'

- Sys Bjerre med sangen 'Honestly'

Han håber derfor, at årets ændringer vil få flere anerkendte musikere til at stille op i herhjemme.

Ændringerne blev annonceret tidligere på året, hvor DR kunne afsløre, at man i år ville have endnu mere fokus på musikken ved blandt andet at få The Antonielli Orchestra, som især er kendt fra TV 2's 'Vild med dans', til at spille musikken live under showet. De seneste mange år har deltagerne sunget over et backingtrack.

Desuden har man inden lørdagens finale afholdt en slags semifinale i de ni P4-distrikter, hvor radiolytterne har kunnet stemme deres favoritter videre i konkurrencen, uden at et scenenshow har spillet ind.

»Det ville jeg sgu gerne støtte op om,« siger Sys Bjerre om de nye tiltag.

Benjamin Kissi. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Benjamin Kissi. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Det er fedt, at der kommer mere fokus på musikken i en musikkonkurrence, og at de gerne vil bygge bro mellem den almindelige danske musikbranche og melodigrandprixet, som ellers normalt er to øer.«

Kritikken af den manglende fokus har ikke kun eksisteret i musikerkredse. Sidste år vakte den daværende formand for Folketinget Pia Kjærsgaard opsigt, da hun i et tweet skrev: 'Alt for meget bøsse, drag og gejl i Eurovision. Og så gerne, alle sang nationalsprog. Vi skal da synge på dansk.' Over for Ritzau uddybede Pia Kjærsgaard sin kritik af Eurovision, som hun mente, ikke længere havde musikken i centrum.

»Man må gøre, som man vil, og der skal være plads til alle. Jeg synes bare, at det har udviklet sig i en forkert retning,« fortalte hun.

»Der er alt for meget lak og læder, fjerboaer, glitter, lysshows og mænd med kasketter, bar overkrop, små shorts og cowboystøvler.«

Isam B. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Isam B. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Også Isam B synes, der har været lidt for meget fokus på sceneshowet. Han er dog mindre malerisk i sin beskrivelse.

»Da holdet bag Melodi Grand Prix nævnte, at der i år ville være mere indhold og mindre cirkus, tænkte jeg 'okay', og så gik jeg hjem og kiggede på, hvad jeg havde på hylden,« siger Isam B, som fandt sangen 'Bølger' frem fra gemmerne og sendte den ind.

»DR har rakt ud til mig to gange før i min karriere, hvor jeg har takket nej. Jeg kan ikke finde ud af at gå ind og skrive en Melodi Grand Prix-sang,« siger den tidligere 'Outlandish'-forsanger.

Du kan se, hvordan det går Isam B, Sys Bjerre og Benjamin Kissi og alle de andre deltagere, når Melodi Grand Prix bliver vist på DR klokken 20.00 lørdag aften.