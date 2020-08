Olivia Salo fik overskredet sine grænser og følte sig tilmed truet, da hun blev bedt om at have sex med et træ for rullende kameraer.

I dag udkommer den sidste halvdel af Viaplay-programmet ‘Olivia og sexmyterne’. Men det næstsidste afsnit er ikke gået, som det var tiltænkt, for det ender faktisk med, at værten – den tidligere ‘Love Island’- og ‘Til middag hos’-babe Olivia Salo – udvandrer fra optagelserne.

»Jeg bliver skubbet så meget ud over mine egne grænser, at jeg er nødt til at stoppe vores optagelser,« forklarer Olivia til Realityportalen om afsnittet.

I afsnittet er Olivia taget på besøg i Sverige hos Mathias Risbjerg, der er stifter af kollektivet Beyond Nudity, der dyrker økosex. På et tidspunkt står Olivia og Mathias begge afklædte og bodypaintede i en skov, mens Mathias viser, hvordan han har sex med et træ.

Mathias viser først, hvordan han har sex med et ungt træ, der er lidt yngre, end han normalt foretrækker

Mathias har sex med et træ, og oplevelsen får ham til at græde og føle sig i et med naturen Foto: Viafree Vis mere Mathias har sex med et træ, og oplevelsen får ham til at græde og føle sig i et med naturen Foto: Viafree

Da Mathias efterfølgende beder Olivia give økosexen et skud, begynder stemningen at blive fjendtligt mellem dem

Mathias og Olivia har svært ved at nå hinanden, efter Mathias beder Olivia prøve at have sex med et træ. Foto: Viafree Vis mere Mathias og Olivia har svært ved at nå hinanden, efter Mathias beder Olivia prøve at have sex med et træ. Foto: Viafree

Herefter vil han have Olivia til at gøre det samme, men den er Olivia bestemt ikke med på. De to forsøger at forklare hinanden for og imod, men Olivia ender med at føle sig så presset og misforstået i situationen, at hun dropper resten af planen for dagen og stikker af mod Danmark i stedet.

»Jeg havde regnet med, at hele den her oplevelse skulle være meget fredelig. Jeg vidste selvfølgelig godt, at Mathias og hele hans miljø er noget andet, end hvad man er vant til. Men da det så udvikler sig til at være mere tvang og kult-agtigt, der hopper kæden fuldstændig af for mig. Fordi der går det fra, at jeg skal kunne sætte mig ind i hans verden, til at han slet ikke kan forstå, at jeg ikke forstår, at det er det eneste rigtige, det som han laver,« forklarer Olivia om oplevelsen.

Bange for, hvad der kunne være sket

Faktisk følte Olivia sig så truet af Mathias, at hun er taknemlig for, at hun ikke blev udsat for det alene.

»Jeg er sikker på, at havde jeg ikke haft hele mit filmhold med og min tilrettelægger, så er jeg faktisk bange for, hvad der kunne have udspillet sig. At jeg måske var blevet tvunget til det, fordi jeg var blevet trængt op i en krog,« forklarer Olivia.

Olivia præsenterede programmet med en stor iver, men som oplevelsen skred frem, blev det mere og mere ubehageligt for hende

Olivia var indledningsvist meget nysgerrig på økosex og håbede, at hun selv kunne få en seksuel oplevelse med naturen. I stedet endte Mathias, der bliver malet i baggrunden, med at overskride hendes grænser. Foto: Viafree Vis mere Olivia var indledningsvist meget nysgerrig på økosex og håbede, at hun selv kunne få en seksuel oplevelse med naturen. I stedet endte Mathias, der bliver malet i baggrunden, med at overskride hendes grænser. Foto: Viafree

For hende var det grænseoverskridende ikke det at have sex med naturen eller at se nogen, der har det. Selvom hun personligt ikke forstod det, så lyttede hun interesseret, og det grænseoverskridende var i stedet, at hun ikke følte, hun blev lyttet på tilbage.

»Mine grænser går, når man ikke respekterer hinanden. For mig så handler det 100% om, at man har en gensidig respekt for hinanden, og det bliver jeg slet ikke mødt med, da jeg er oppe hos ham Mathias. Jeg tror også, det er derfor, mine grænser bliver overtrådt så meget, fordi han ikke ser mig i øjenhøjde, når jeg virkelig vælger at se ham i øjenhøjde,« afslutter Olivia.

Sidste del af anden sæson af ‘Olivia og sexmyterne’ kan ses på Viaplay og Viafree nu. Det omtalte program er syvende afsnit i anden sæson.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk