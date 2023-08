For den 25-årige influencer Julia Sofia Aastrup var deltagelsen i TV 2-programmet 'Forræder' en meget hård oplevelse.

Faktisk var den så hård, at hun efter sin exit både "græd i halvanden time" og måtte tale med en deltagerpsykolog.

Det skriver Se og Hør.

»Der var fængselsstemning. Hvis man skulle tisse, stod der en og holdt vagt. Hvis man skulle ryge, var der en gårdvagt,« siger Julia Sofia Aastrup til mediet.

I TV 2's hitserie 'Forræder' skal en gruppe kendte deltagere forsøge at udpege og stemme forræderne i flokken ud.

Og for at spillet kunne fungere, betød det altså, at deltagerne på ingen måder måtte kommunikere med hinanden, når kameraerne blev slukket. Eller bruge sin telefon. Eller se fjernsyn.

Derfor var der også meget tid, hvor deltagerne kun var i sit eget selskab, fortæller influenceren, der beskriver optagelserne som en meget hård omgang.

Hvor langt Julia Sofia Aastrup kommer i spillet, er endnu uvist.

Til dagligt er Julia Sofia Aastrup influencer indenfor skønhed- og livsstil på primært YouTube og Instagram.