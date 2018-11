Rejsen mod titlen som Danmarks bedste amatørbager sluttede lørdag for 40-årige Marianne Bjerring, da hun måtte forlade 'Den store bagedyst' et mulehår fra finalen. Og det blev ikke uden tårer.

»Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det var mega hårdt at være med til sidst,« siger Marianne Bjerring til B.T.

Den 40-årige skolepædagog har nydt at medvirke i programmet, men det har også tæret på kræfterne, og derfor var det også lidt af en lettelse at ryge ud, selvom hun naturligvis også gerne var blevet til finalen.

»Man tænker på kage og bager hele tiden. Jeg savnede min familie, mine venner og sågar mine børn, for der var så mange ting, jeg måtte give afkald på,« forklarer Marianne Bjerring.

Mariannes lilla glace-bomber var ikke nok til at få hende i finalen. Foto: DR Vis mere Mariannes lilla glace-bomber var ikke nok til at få hende i finalen. Foto: DR

I lørdagens program skulle deltagerne blandt andet dyste i at lave perfekte profiteroles, et perfekt kagekorthus og seks ensartede, perfekte ‘glace bomber’, der stillede krav til deltagernes evne til at lave en fejlfri glace og smagfulde mousser.

Dommerne understregede, at Marianne ikke røg ud, fordi hun var dårlig. De andre var bare en smule bedre i semifinalen - og den beslutning forstår Marianne Bjerring godt.

Selvom programmet nu er slut, så er den 40-årige amatørbager dog langtfra færdig med at lave lækre smagsoplevelser derhjemme i køkkenet.

»Jeg bager stadig en masse, måske også en lille smule mere end før, man skal jo have kage, når vi ser bagedyst-programmer, og det skal jo ikke bare være en kage, det skal være en god og fin kage,« siger Marianne Bjerring og bryder ud i sit karakteristiske grin.

Hvem synes du skal vinde Den store bagedyst?

Mange af de tidligere deltagere, der er nået langt i Den store bagedyst, har senere fået karrierer som enten tv-værter, bloggere eller bagebogsforfattere, men det er ikke umiddelbart noget, Marianne Bjerring har en hed drøm om.

»Umiddelbart er jeg glad for mit liv og arbejde, og jeg trives rigtig godt og har tid til de ting, jeg vil have tid til, så jeg drømmer ikke om at blive blogger eller skrive en kogebog. Men jeg er da heller ikke afvisende, hvis nogen tænker, at Marianne ville passe godt ind i det her,« forklarer hun.

I sit job som skolepædagog har Marianne også allerede fået lov at udfolde sig kreativt i et køkken sammen med børnene.

»Jeg har fået lov til at lave ‘det søde køkken’ med børnene en gang om måneden, så jeg kan kombinere det pædagogiske med bagning, og det er rigtig dejligt,« forklarer Marianne Bjerring.

Marianne Bjerring med sin ADHD-kage fra første program. Foto: DR Vis mere Marianne Bjerring med sin ADHD-kage fra første program. Foto: DR

Når hun ser tilbage på sin medvirken i Den store bagedyst, er der særligt en ting, hun altid vil huske.

»Hvis jeg skal fremhæve en kage, så var det den ADHD-kage, jeg lavede i første program, for det krævede mod. Jeg deler ikke ud af mit liv på Facebook, jeg er meget privat, så det krævede alt mit mod, men jeg fik delt et godt budskab,« siger Marianne Bjerring.

Tilbage til finalen om en uge er nu den unge gymnasieelev Emil Obel, der lige siden første program har imponeret med sine bageevner og en stor æstetisk sans.

Han får skarp konkurrence af både Jon Edlund og Jasmin Gabay, der gennem sæsonen begge har imponeret dommerne og hevet mesterbagerforklædet hjem.