»Jeg har aldrig oplevet det før, og jeg kommer forhåbentlig aldrig til at opleve det igen.«

Sådan siger Rikke Baun Plougmann efter aftenens afsnit af 'Den store bagedyst', hvor en løbsk røremaskine viste sig at sætte større aftryk, end man så på tv.

I lørdagens afsnit skulle deltagerne bage brød og wienerstykker. Og den 30-årige revisor havde netop smidt sin dej i røremaskinen, da DR's kamerahold kom hen for at interviewe hende om dagens opgave.

Derfor var hun for travlt beskæftiget til at bemærke, hvordan rystelserne i hendes røremaskine langsomt, men sikkert fik den til at bevæge sig hen mod håndvasken på bagestationen.

Rikkes røremaskine løb pludselig løbsk og endte i vasken. Foto: DR Vis mere Rikkes røremaskine løb pludselig løbsk og endte i vasken. Foto: DR

Det opdagede hun først, da der lød et kæmpe brag bag hende.

Og selvom der på tv er tilsat det karakteristiske, finurlige 'Bagedyst'-musik, som bløder op for stemningen, så var det langtfra sjovt i virkeligheden.

»Jeg havde det, som om jeg nærmest gik i chok. Jeg kunne ikke noget. Jeg stod bare og kiggede på det og følte nærmest, der gik hundrede år. Og den bare blev ved med at køre rundt, mens den lå nede i vasken,« siger Rikke Baun Plougmann om maskinen, som blev ved med at køre rundt og spytte små stykker glas ud i luften.

»Én ting er, at det skete, men der var glas ud over det hele, og jeg havde mange af mine ingredienser nede i håndvasken klar til at bruge. Og det kunne jeg jo ikke, for det ville være farligt. Så alt skulle smides ud, og køkkenet skulle gøres fuldstændigt rent, så jeg var sikker på, der ikke kom glas i det videre arbejde.«

Røremaskinen efter uheldet. Foto: DR Vis mere Røremaskinen efter uheldet. Foto: DR

Trods uheldet fik amatørbageren ikke ekstra tid til at fuldføre opgaven.

»Jeg havde den tid, de andre også havde, så det var bare om at knokle på og indhente den tid, jeg havde tabt,« siger hun.

»Så jeg måtte løbe dobbelt så hurtigt, indtil det var indhentet, men jeg var stadig shaky og fik ikke mulighed for at sunde mig før efter optagelserne. Så der havde jeg en helt mærkelig følelse i kroppen, for det sad stadig i mig.«

Rikke Baun Plougmann er stadig ikke sikker på, hvad der præcis gik galt. Men hun bebrejder ikke nogen for det hændelige uheld, fortæller hun.