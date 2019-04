Bekymringerne om sin hjertesyge kærestes helbred blev for meget for Cecilie.

Søndagens afsnit af ‘Hjem til gården’ bød på en chokerende besked fra Cecilie Nielsen. Hun valgte nemlig at trække sig fra TV 2-programmet efter længere tids overvejelser. Det skriver TV 2.

Cecilie havde allerede tidligt i opholdet på gården lyst til at rejse hjem, men hun blev der og kæmpede videre. I gårsdagens afsnit – efter fire uger – tog hun den endelige beslutning og rejste hjem og blev dermed sæsonens anden deltager til frivilligt at afbryde opholdet.

Hjemme ventede Cecilies kæreste, Christian, der er alvorligt hjertesyg og har haft fire hjertestop, to blodpropper i hjertet og én i lungen under deres forhold. Han har iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt, og hans hjerte pumper på 30 procent sammenlignet med et normalt hjerte.

Og det var især de mange tanker og bekymringer om ham, der fik hende til at forlade gården.

»Det har været opslidende for mig at være i det her sygdomsforløb. Jeg troede, jeg kunne slippe det inde på gården, men jeg spekulerede hele tiden på, om Christian var okay,« siger Cecilie til TV 2.

Har forladt kæresten

Der er dog blevet vendt op og ned på tilværelsen for Cecilie og Christian siden hendes deltagelse på skærmen. I slutningen af 2018 gik hun nemlig fra kæresten, og de flyttede fra hinanden.

»Min tid på gården viste mig, at jeg udviklede mig i en retning, hvor Christian ikke kunne være med,« siger Cecilie Nielsen til TV 2 og fortsætter:

»Det er et ansvar at være kærester med ham, og det ansvar havde jeg ikke længere lyst til at have.«

Hun fortæller, at de i dag er gode venner og begge har fået nye kærester.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk