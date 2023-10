Allerede i 2021 scorede den latinamerikanske skuespiller, Rachel Zegler, hovedrollen i den moderne udgave af Disney klassikeren 'Snehvide’.

Men der er stadig længe til, at hun kan ses i rollen som prinsessen, der har hud så hvid som sne, læber så røde som blod og hår så sort som ibenholt.

Egentligt var nyindspilningen af det klassiske brødrene Grimm eventyr sat til at skulle have premiere til marts næste år, men nu meddeler Disney, at den plan er udskudt, og premieren skubbet til marts 2025.

Det skriver People.com.

Det første billede fra filmen, som Disney har offentliggjort. Foto: Disney Vis mere Det første billede fra filmen, som Disney har offentliggjort. Foto: Disney

Mens det første billede af Zeglers ‘Snehvide’, afslører, at hun i høj grad kommer til at ligne prinsessen fra Disneys tegnefilm fra 1937, så er der meget der tyder på, at historien bliver moderniseret, så den bedre passer til 2023.

Skuespilleren, Gal Gadot, der skal spille den onde dronning, har i et tidligere interview med People sagt:

»Vi dykkede virkelig dybt ned for at få en moderne kvinde ud af Snehvide. Jeg tror, hun er 13 år i den originale tegnefilm, men hun er 18 år i den her og en smule mere uafhængig.«

Snehvide selv, eller rettere den Rachel Zegler, der skal spille prinsessen, har påkaldt sig opmærksom for sine tanker om rollen.

Scene fra Walt Disney tegnefilmen 'Snehvide og de syv små dværge'. Foto: Nf/Ritzau Scanpix Vis mere Scene fra Walt Disney tegnefilmen 'Snehvide og de syv små dværge'. Foto: Nf/Ritzau Scanpix

I et interview med Extra tv har hun tidligere sagt, at hun ikke forstår kærlighedshistorien i den oprindelige Disneyfilm:

»Den originale tegneseriefilm kom ud i 1937, og det er meget tydeligt. Der er meget fokus på hendes kærlighedshistorie med en mand, der vitterlig stalker hende. Mærkeligt, mærkeligt.«

Mens hun overfor mediet Variety har afsløret, at meget vil blive anderledes i den nye film:

»Snehvide bliver ikke reddet af en prins og kommer ikke til at drømme om ægte kærlighed. Hun drømmer om at blive den leder, som hun ved, at hun godt kan blive. Den leder, som hendes afdøde far fortalte hende, at hun kunne blive, hvis hun var frygtløs, fair, modig og ærlig«.

Udtalelserne har tidligere bragt den 22-årige skuespiller i modvind på TikTok, hvor flere brugere højlydt har erklæret deres utilfredshed med Rachel Zeglers tanker om en mere moderne prinsesse fortælling.

En TikTok bruger har blandt andet sagt:

»Hun får os til at lyde som om, vi kun er kvinder, hvis vi hader kærlighed og romance. Vi eksisterer kun, hvis vi gerne vil være leder. Jeg vil aldrig se den film.«

Mens en anden har kommenteret:

»At kritisere Disney-prinsesser er ikke feminisme. Alle kvinder er ikke ledere, og alle kvinder vil ikke være ledere. Og det er okay. Det er ikke antifeminisme at ville forelske sig eller blive gift.«