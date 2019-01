De fleste Netflix-kunder har for længst fundet ud af, at man kan dele kontoen med venner og familie, hvilket også bliver gjort i stor stil.

Men både hos den populære streaming-tjeneste og en lang række konkurrenter som HBO og - i Danmark - Viaplay, er det ikke med deres gode vilje, at fællesordningerne finder sted.

Kontoerne må nemlig som regel kun deles i en husstand, og snyderiet vil ifølge prognoser koste streamingtjenesterne op mod 10 milliarder dollars i tabt fortjeneste på verdensplan i 2021, skriver Daily Mail.

Derfor arbejdes der på højtryk for at komme snyderiet til livs, og nu mener et amerikansk firma at have knækket koden.

Deler du en Netflix-konto med nogen, du ikke bor sammen med?

Video-softwareudvikleren Synamedia har netop præsenteret et program med kunstig intelligens, som kan aflure, hvor mange brugere der er på en enkelt konto, hvor de streamer fra og hvornår de er aktive.

På den måde kan programmet afsløre ulovlig deling og sladre til udbydere som Netflix, skriver Daily Mail.

Hvis man selv er en af snylterne, skal man ikke umiddelbart frygte en langstrakt retssag og medfølgende millionbøde, hvis man bliver afsløret.

Ifølge Daily Mail vil Netflix kontakte synderne og tilbyde dem en udvidelse af deres abonnement, således at de kan dele kontoen med så mange de vil helt lovligt.