'Netflix vil fange de unge med fordærvet tv-serie.'

Sådan lyder overskriften i en konservativ tyrkisk avis til en artikel, der handler om, at streamingtjenesten vil begynde at sende den verdenskendte tv-serie 'Venner' i Tyrkiet.

Artiklen har den tyrkiske avis med navnet Yeni Akit valgt at krydre med et billede af de seks hovedkarakterer, altså Ross, Rachel, Monica, Joey, Chandler og Phoebe.

Der er dog bare noget, der har vakt opsigt – og kritik – ved billedet. Avisen har nemlig valgt at sløre de tre kvinders arme. Det skriver The Sun.



Udover billedet har avisen påpeget, at Netflix risikerer at 'inficere' de tyrkiske borgere med 'homoseksualitet, incest, utroskab, sex, stoffer og børnemisbrug' ved at lancere den populære serie i Tyrkiet.

Sådan ser avisartiklen ud. Vis mere Sådan ser avisartiklen ud.

Avisen skriver endvidere, at streamingtjenesten tager del i et 'koordineret angreb om at fordærve den muslimske befolkning ved at legitimere amoralsk opførsel'.

Derudover kræver avisen, at det tyrkiske tv- og radionævn, RTUK, sætter en stopper for lanceringen af 'Venner' i landet.

Hverken Netflix eller RTUK har i skrivende stund besvaret kritikken, men på sociale medier er det strømmet ind med folk, der raser over Yeni Akits fordømmende artikel, skriver The Sun.

Flere påpeger, at serien hverken handler om stoffer, børnemisbrug eller incest, og at folk selv kan vælge at lade være med at se den, hvis de ikke bryder sig om den.

Der er dog – ifølge det britiske medie – også flere, der støtter op om avisens budskab, og som kalder serien for 'afsporet' og 'depraveret'.

'Venner', der fik premiere i 1994 og kørte i ti sæsoner, vil efter planen blive en del af Netflix' udvalg i Tyrkiet fra 1. april.