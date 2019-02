Den unge mor overrasker i det kommende afsnit af reportageserien.

I det kommende afsnit af ‘De unge mødre’ tager Nanna-Johanne i byen med sin lillebror, og her åbner den unge mor op omkring en periode på to år – fra hun var 16, til hun blev 18 – hvor hun på daglig basis røg hash.

Det tog en masse af hverdagens pres væk fra den unge mor, der slappede mere af og bare kunne være sig selv uden at tænke for meget over, hvad andre tænkte om hende.

»Jeg tror lidt, at det var det her med, at jeg bare havde brug for at bryde ud, prøve grænser af og være ung. Jeg røg hash hver dag, fordi jeg godt kunne lide det, og fordi jeg havde det sjovt og godt kunne lide den måde, man bare slappede af på,« siger Nanna-Johanne i afsnittet.

Den unge mor fortæller, at hashforbruget på et tidspunkt tog overhånd, men hun fortæller også, at det nu er slut. Meget ændrede sig nemlig for Nanna-Johanne, da hun blev mor.

»Nu bliver jeg ikke skæv længere, men jeg kan godt blive høj på kærlighed,« siger hun om de to sønner, der har givet ‘De unge mødre’-deltageren et helt nyt syn på livet.

Det kan du høre mere om herunder, hvor du også kan høre, hvordan Nanna-Johannes forældre reagerede, da de fandt ud af det. Hele afsnittet kan du se på tirsdag klokken 20:00 eller allerede nu på Dplay.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk