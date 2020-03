Sandra har i nat født en lille dreng.

Efter 12 timer med kraftige veer fødte Sandra Stilinski fra ‘De unge mødre’ sin lille dreng i nat kl. 02.34. Fødslen var ellers planlagt til at skulle sættes i gang den 26. marts, men grundet helbredsproblemer hos Sandra, valgte jordemoderen at sætte det i gang allerede i går, det fortæller Sandra til Realityportalen.

»Jeg havde kvalme og faldende blodtryk, så fødslen blev sat i gang.«

Sandras søn er født uden nogen komplikationer og vejer 3255 gram og er 49 centimeter.

Sandra fødte en lille dreng den 18. marts 2020. (Foto: privat) Vis mere Sandra fødte en lille dreng den 18. marts 2020. (Foto: privat)

»Det er mærkeligt, men enormt skønt at få ham i armene,« fortæller Sandra til Realityportalen, der nu er kommet i tvivl om det navn, hun havde valgt for sin søn.

»Han skulle hedde Linus, men nu er jeg ikke sikker på, at det skal være det. Han ligner ikke en Linus, så nu er spørgsmålet, om jeg skal finde ud af, hvad han er for en.«

På Instagram har Sandra delt det første billede af sin søn, som viser den lille hånd i hendes. Billedet har hun også sendt til Realityportalen. Til billedet skriver Sandra på Instagram:

»En guldklump mere til verden. Nu er jeg det guld og værdi rigere. Jeg er simpelthen lykkelig. Han ser SÅ smuk.«

Sandras datter Mynthe på snart to år har ikke set sin lillebror endnu, men Sandra glæder sig til, at hun kan præsentere ham for hende.

Bor på mor/barn hjem

I starten af året fortalte Sandra til Realityportalen, at hun frygtede at miste sine børn, da kommunen havde rettet deres fokus på Sandra grundet endnu en graviditet. Dengang sagde Sandra om kommunens afgørelse:

»Afgørelsen blev som forventet. Begge børn bliver fjernet på sigt.«

Sandra valgte at samarbejde med kommunen og flytte på mor/barn hjem med Mynthe, hvor hun stadig bor i dag, og i starten af marts kunne Sandra glædeligt fortælle, at kommunen havde ændret deres syn på hende, og at hun har en chance for at beholde begge børn hos sig.

Planen for Sandra er, at hun skal bo på mor/barn hjem med begge børn en måneds tid, hvorefter kommunen vil afgøre, hvad der videre skal ske.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk