'De unge mødre'-deltageren svæver på en lyserød sky, efter kæresten har været på knæ for hende.

Kærligheden tilsmiler for alvor Nanna-Johanne Jensen.

‘De unge mødre’-deltageren afslørede oktober sidste år, at hun havde fundet kærligheden med den 33-årige Michael, som hun var meget forelsket i. Og den forelskelse er på ingen måde blevet mindre i de seneste måneder – faktisk tværtimod.

Nanna-Johanne har nemlig fået en ring på fingeren, og bryllupsklokkerne ringer inden længe for parret, der er blevet forlovet. Det bekræfter den lykkelige unge mor over for Realityportalen.

»En dag, hvor jeg kom ned i stuen efter at have puttet drengene, stod Michael midt på gulvet. Han havde tændt stearinlys og bad mig om at sætte mig i sofaen. Han kiggede på mig, og med tårer trillede ned ad kinderne sagde han: “Nanna, du og drengene er det bedste, der er sket for mig. I gør mig så lykkelige. Jeg vil være sammen med jer for altid. Så … vil du ikke godt være sød at gifte dig med mig?”,« siger Nanna-Johanne, der slet ikke var i tvivl om svaret.

»Det var simpelthen SÅ sødt, og jeg sagde selvfølgelig ja. Jeg føler mig faktisk ret så heldig,« lyder det fra den forelskede unge mor.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se klippet, hvor Nanna-Johanne gav slip på fortiden.

Glad og overrasket

Frieriet kom som en stor overraskelse for 22-årige Nanna-Johanne.

»Jeg havde slet ikke forventet det. Det var simpelthen så sødt, og jeg blev utrolig glad. Og de ord, han kom med, og det at han stod der med tårerne trillede ned ad kinderne, så vidste jeg bare, at han virkelig mente det,« siger Nanna-Johanne og forsætter:

»Min mave summede bare af glæde og jeg kunne slet ikke få armene ned,« slår hun fast.

Nanna-Johanne fortæller, at parret gerne vil giftes til sommer, og planlægningen til den store dag er derfor allerede i fuld gang.

»Jeg har altid drømt om bryllup, men mine planer for hvordan det skal foregå har ændret sig de sidste år, og jeg synes, at det vi har planlagt passer perfekt til os,« siger den unge mor, der fortæller, at vielsen skal ske i samme kirke, som hun blev døbt i.

»Det bliver en mindeværdig dag,« fastslår den forventningsfulde unge mor.

‘De unge mødre’-seerne får ikke lov til at følge med i bryllupsplanerne eller selve vielsen.

Nanna-Johanne offentligjorde for nylig, at hun har valgt at trække sig fra reportageserien.

