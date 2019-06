Maria Sebens er gravid, men det var slet ikke planen, at hun ville ud med nyheden endnu, det blev hun dog nødt til, og det er hun træt af.

For to år siden oplevede Maria Sebens fra ‘De unge mødre’ den største sorg, der kan ramme en forventningsfuld gravid. På grund af den sjældne kromosomfejl Cornelia de Lange var hende og ekskæresten Daniel nødt til at få foretaget en abort og sige farvel til sønnen, der fik navnet Jace.

Hun fortalte sin svære historie i et interview med Realityportalen, og i de efterfølgende uger var ‘De unge mødre’-seerne med helt tæt på den store sorg.

Dengang var Maria overbevist om, at hun ikke ville prøve at blive gravid igen, fordi hun ikke turde. Men nu har hun ikke alene fundet den helt store kærlighed med sin nye kæreste, hun venter også en lillebror eller lillesøster til 5-årige Jean.

»Jeg er 10 uger henne, og jeg har det skønt, men jeg er pisse bange. Det er en ønsket graviditet fra os begge, men ønsket kom lidt hurtigere end forventet. Det er vi heldigvis glade for,« fortæller Maria, som endnu ikke bor sammen med kæresten gennem et halvt år, men de har planer om at flytte sammen, så snart det er muligt.

»Vi drømmer da om, at vi en dag kan flytte sammen. Der skal være styr på alle tingene først, før det kan lade sig gøre at bo sammen.«

Marias kæreste har tre børn fra et tidligere forhold, som er ældre end Jean, men han elsker sine bonus-søskende, og alle børnene har det godt sammen og glæder sig til en lille ny i familien.

Tvunget til at afsløre nyheden

De fleste gravide venter med at fortælle deres glædelige nyhed, til de er mere end 12 uger henne, da de så har været til den frygtede nakkefoldsscanning, og det var også Marias ønske at vente med offentliggørelsen.

Det fik hun dog ikke lov til.

Nyheden blev nemlig lækket på Facebook i nogle grupper omkring ‘De unge mødre’, hvor Maria dog ikke ønskede at kommentere det. Men folk blev ved med at snage i det, og til sidst var hun nødt til at offentliggøre nyheden, før hun egentlig ønskede det.

»Det at være blevet tvunget til at sige det er ret så ubehageligt. Ja, jeg ved godt, at Facebook sladrer. Men jeg synes, det var upassende, når jeg selv havde kommenteret, at jeg hverken ville be- eller afkræfte, at man så ikke respekterer, at jeg ikke ville fortælle det, før jeg var over 12. uge, hvilket er om 14 dage. Det gjorde mig frustreret og ærlig talt også ked af det. Når man selv kommenterer på et opslag, burde folk også tænke lidt længere end to sekunder,« fastslår Maria og fortsætter:

»Det har været meningen, at jeg ville offentliggøre det jo, men jeg ville gerne være sikker på, at barnet er sundt og rask. Det er vel ikke for meget at forlange. Så ja, heldigvis havde jeg lige fået fortalt de sidste nyheden, inden det blev afsløret, men jaja sket er sket. Jeg kan bare ikke forstå, at folk ikke har mere respekt, når man selv svarer på spørgsmålet.«

Første fælles barn

For Maria og kæresten er det deres første fælles barn. De har i forvejen fire børn til sammen, og de glæder sig meget til familieforøgelsen.

For Maria er det dog svært at skubbe tankerne væk omkring sønnen Jace, som hun måtte lægge i graven for to år siden, derfor glæder hun sig også ekstra meget til, at nakkefoldsscanningen om to uger forhåbentlig kan give hende noget mere ro på.

»Jeg har været til en scanning i uge 6 for at se, at der var en graviditet, og der var fint hjerteblink, men derudover har jeg ikke været til scanning. Der bliver ikke lavet ekstra scanninger på grund af min historik. Jeg bliver fulgt som en almindelig gravid,« fortæller Maria.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.