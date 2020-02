Majbrit Ballebys datter er kun fem måneder, men alligevel overvejer den unge mor at få barn nummer to.

Majbrit Balleby er ny i ‘De unge mødre’. I programmet følger vi hendes liv på barsel med datteren Ella Viola på fem måneder, og stod det til Majbrit, så fik hun en baby igen snart, men kroppen vil noget andet.

»Jeg synes ikke, at der skal gå for lang tid, før Ella får en bror eller en søster, men jeg blev så syg af graviditeten de første fire måneder med Ella,« fortæller Majbrit til Realityportalen.

Majbrit kastede op konstant, mens hun var gravid, men det var ikke det eneste, der prægede graviditeten.

»Jeg kunne hverken spise eller sidde op. Jeg kunne ikke rede mit eget hår, for jeg havde det SÅ dårligt. Aldrig har jeg haft det så dårligt i mit liv.«

Majbrit vil derfor gerne have en baby, men en graviditet er ikke kærkomment.

»Jeg håber jo ikke, at min næste graviditet bliver så slem, da min første graviditet med Ella virkelig har trukket tænder ud. Jeg bryder mig ikke om at være gravid, men det, man får ud af det, er jo fantastisk.«

God støtte i kæresten

Selvom næste graviditet skulle komme til at ligne Majbrits første, så er den unge mor ikke bekymret for, hvordan det vil gå, da kæresten Thomas er en god støtte.

»Han er fantastisk. Nu har vi kendt hinanden 6,5 år, og han kan mærke, hvis jeg har brug for, at han træder mere til, og jeg har brug for en pause. Han kan mærke på mig, hvordan jeg har det, også før jeg selv ved det.«

Det lykkelige par er enige om, at de har valgt at gå ind i projekt baby sammen, og derfor er de ifølge Majbrit også enige om at dele arbejdsopgaverne.

Du kan følge Majbrit og de andre unge mødre hver mandag på Dplay.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk