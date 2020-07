Luna Munk er ked af sin krop.

Luna Munk fra ‘De unge mødre’ har svinget meget i vægt. Efter hun gik fra sine tre sønners far, ændrede hun livsstil og tabte sig ned til omkring 70 kilo, men vægten går som en rutchebanetur – op og ned. I dag kæmper hun igen med for mange kilo, det fortæller hun i dagens afsnit af ‘De unge mødre’ på Dplay.

»Jeg har jo været oppe og veje rigtig meget. Da jeg var gravid med Zilas vejede jeg over 130 kilo. Når jeg ser billeder af det nu, kan jeg godt tænke, at det var voldsomt. Men jeg var også bare nået til et punkt, hvor jeg ikke anerkendte, hvor stor jeg var blevet. Jeg følte stadig, at jeg vejede de der 80 kilo,« fortæller Luna i programmet.

Og selvom Luna nu kigger på vægten og stadig har tabt 30 kilo siden dengang, så er hun langt fra tilfreds.

»Jeg har tabt mig over 30 kilo, men det er ikke særlig sjovt, at vægten siger så meget. Den har ikke sagt så meget i over to år. Det er rigtig træls, men der er ikke andet for, end at jeg bliver nødt til at gøre noget ved det, inden det tager overhånd,« siger Luna, hvis vægt siger 96,5 i det nyeste afsnit af ‘De unge mødre’.

Luna ved godt, hvad der skal til for at komme ned i vægt, for hun har gjort det før, men denne gang gør hun en tilføjelse.

»Inden jeg begynder at tabe mig igen, så er jeg nødt til at udfordre mig selv. Hvis jeg skal finde en tilfredshed i, hvordan jeg ser ud, så er jeg også nødt til at anerkende, hvordan jeg ser ud nu og ikke, hvordan jeg ser ud, når jeg har tabt mig.«

Luna vælger derfor at få taget billeder i undertøj.

»Jeg skal bruge det til at acceptere mig selv og min krop. Jeg er utrolig usikker, og jeg hader min krop rigtig meget,« siger Luna fortsat i programmet.

Dette billede lagde Luna på Instagram og Facebook, efter hendes veninde havde taget det. Foto: Maiken Skriver Brown Vis mere Dette billede lagde Luna på Instagram og Facebook, efter hendes veninde havde taget det. Foto: Maiken Skriver Brown

Se hele afsnittet af ‘De unge mødre’ på Dplay.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.