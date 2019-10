Luna har lagt alkoholen helt på hylden, og det har hun det rigtig godt med.

Luna Munk har truffet en stor beslutning.

‘De unge mødre’-deltageren har nemlig valgt at lægge alkohol helt på hylden i det næste halve års tid, indtil hun i maj løber sit andet maraton. Det fortæller hun i et opslag på Instagram, som Realityportalen har fået lov til at citere fra.

'Siden jeg begyndte at få børnefri fra tid til anden sidste år, er hver eneste af mine børnefrie dage blevet brugt på alkohol. Det har for mig været en slags identitetskrise, fordi jeg i fem år inden det ikke havde drukket overhovedet, og jeg følte, at jeg skulle kompensere,' skriver hun og fortsætter:

'Samtidig så er de fleste af dem jeg kender fortsat unge og går i byen, og samtidig så er det også bare en fed måde at være social på og møde nye mennesker – noget der er en mangelvare i mit liv.'

Hun skriver også, at alkohol i den grad påvirker hende psykisk.

'Alkohol har en rigtig skidt effekt på mig. Jeg bliver pishamrende deprimeret, og oveni det så smadrer det fuldstændig mit løb, som jeg virkelig prøver at være dedikeret til. Alkohol gør bare ikke noget godt for mig. Overhovedet!'

Helt slut

Luna fortæller til Realityportalen, at det er seks dage siden, at hun sidst rørte alkohol. Hun har det rigtig godt med beslutningen, og hun frygter ikke, at det bliver svært at overholde.

'Jeg har det helt fint med det. Det er faktisk lidt en lettelse for mig. Jeg tror, det bliver nemt nok. Det, der ikke er så fedt, er, at man kommer til at undvære nogle relationer, som man har i forbindelse med fest og byen, og dem kommer jeg da til at savne. Men det vigtigste er, at jeg har det godt,* siger hun og fortæller, hvorfor alkoholen bliver lagt helt på hylden.

'Det er helt slut, og det er det, fordi jeg gerne vil bryde med min egen psyke om, at man skal drikke for at have det sjovt. Det kan man sagtens uden, og så er jeg fri for dumme kalorier og en ødelagt kondi i forhold til mit løb.'

Deprimeret af tømmermænd

Luna fortæller, at selv om det er rart og hyggeligt med alkohol, så er tiden efter ikke sjov for hende.

»Det er bare tømmermænd, der påvirker min psyke utroligt meget. Jeg bliver deprimeret og har det ikke ret godt. Alkohol er jo godt i øjeblikket, men ikke så godt efterfølgende,« siger den unge mor.

I stedet skal hun altså til at fokusere på det maraton, hun til maj skal løbe. Her har hun sat sig et mål, som hun træner efter.

»Det går lidt op og ned. Jeg løber, men jeg skal lige ind i en rytme efter universitetsopstart. Jeg satser på at komme under de seks timer,« siger Luna, der er kommet godt i gang med filosofi-studierne.

»Det er jeg, ja. Det er hårdt, men på den gode måde,« fortæller ‘De unge mødre’-deltageren.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk