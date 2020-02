Det krævede en del mod af Luna Munk, da hun for få dage siden på både Instagram og Facebook postede et helt uredigeret og filterfrit billede af sig selv kun iført undertøj.

‘De unge mødre’-deltageren frygtede både grimme kommentarer om hendes vægt, og at hun ville blive beskyldt for at opfordre til voldtægt med så let en påklædning.

Men hun valgte alligevel at overvinde frygten, og det er der mange grunde til. Blandt andet oplever hun, at der i dag er et flertal, som bestemmer, hvad der er idealet for kvindekroppen, og det ideal vil hun gerne gøre oprør imod.

»Jeg vil gerne opnå et fokus på, at vi skal væk fra et uopnåeligt ideal af, hvordan en kvindekrop skal se ud. Især fordi vi har en generation af unge mennesker, som er meget letpåvirkelig, når det gælder de sociale medier, og lige nu er det tynde, smukke kvinder, plastikoperationer og botox, man konstant får smidt i hovedet. Jeg tror, at et billede af mig er en god kontrast til netop det. For der findes også kroppe, der ikke passer ind i idealet, men som er præget af hængehud, strækmærker og overvægt. Og det er helt okay,« siger Luna til Realityportalen.

Kæmper for ikke at hade sin krop

Det viste sig hurtigt, at den 26-årige mor fra Randers ikke havde grund til at være bange for en dårlig modtagelse af opslaget på de sociale medier. Faktisk har hun næsten kun modtaget positiv respons fra sine følgere, der har respekt for Luna, og opfordrer hende til at være stolt af sig selv.

»Der har været et par kommentarer, som lyder på, hvorfor jeg har det behov for at vise mig sådan frem. Men det var meget forventeligt.«

Dette billede lagde Luna på Instagram og Facebook. Foto: Maiken Skriver Brown Vis mere Dette billede lagde Luna på Instagram og Facebook. Foto: Maiken Skriver Brown

»Jeg har også modtaget rigtig mange beskeder fra teenagere i alderen 13 til 14 år, som fortæller, at billedet har stor betydning for dem, fordi de konstant er selvkritiske og har svært ved at acceptere deres egen krop,« siger Luna om modtagelsen.

Hun lægger dog ikke skjul på, at selv om hun gør oprør mod det pres, det er, at skulle have den helt perfekte kvindekrop i dag, så er hun alligevel også selv påvirket af presset. Hun fortæller, at hun hader sin krop og er ked af, hvordan den ser ud. Men hun kæmper for ikke at lytte til de følelser.

»Om min krop er stor eller lille, så er jeg stadig Luna. Jeg er mor til tre skønne børn, forfatter, universitetsstuderende og marathonløber. Alle de ting, jeg har opnået i livet, har jeg ikke opnået på grund af min krops udseende, men fordi jeg er mig.«

»Det er ikke afgørende, om min vægt siger 70 eller 90 kilo, eller om jeg kan presse min røv ned i en størrelse small, der ligger til grund for alt, hvad jeg har opnået. Det er min personlighed, min viljestyrke og mit positive mindset,« slår den unge mor fast.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk