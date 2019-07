Det er ikke meget, Lunas tre børn ser deres far. Særligt ikke den yngste søn, da faren ikke ønsker at have ham med i sit sparsomme samvær med de to ældste sønner.

I den netop afsluttede weekend har Lunas to ældste børn, Zacharias og Felix, været på besøg hos deres far, Søren. Og det er ganske særligt, at faren har børnene en hel weekend, for det er aldrig sket før.

»Selvfølgelig så håber jeg da, at det åbner op for, at han får lyst til at have dem en fuld weekend på sigt,« fortæller Luna glad til Realityportalen.

Dengang Luna var sammen med børnenes far, var hun også mere eller mindre alenemor, da han arbejdede i faste nattevagter. Sammen fik de tre børn, nemlig også den yngste søn, Zilas, ud over Zacharias og Felix.

»Deres far har intet fast samvær med Zilas. Vi har en aftale gennem statsforvaltningen, som kun omhandler de to store, der lyder på fredag efter institution til lørdag kl. 18, og så modsatte lørdag i tre timer,« forklarer den unge mor om samværsordningen.

Faren ser altså endnu mindre til sin yngste søn, end han gør til de to ældste.

»Jeg fik tilbage i januar gennemtrumfet, at han skulle have Zilas med på de der tre timers samvær, men det er blevet aflyst ufatteligt mange gange, fordi det ligger dumt for os alle sammen,« fortæller Luna og forsætter:

»Nu er planen vist, at vi rykker det til om fredagen i stedet for, og at han så henter dem direkte fra institution. Men det er endnu uvist, om det bliver til noget – jeg tror ikke på noget, før det er en realitet,« lyder det fra den unge mor.

Hvorfor skal Zilas ikke med?

Det kan være svært at forstå, hvorfor knap to-årige Zilas ikke må komme på besøg hos sin far sammen med sine brødre.

»Hans far ønsker det ikke. Hvorfor ved jeg ikke. Men i starten, da vi fik lavet aftalen, der var Zilas kun otte måneder og meget afhængig af mig, så der var vi begge enige om, at overnatning måtte vente. Og så er det bare, som om han ikke er kommet videre,« fortæller Luna, der understreger, at Zilas sagtens kan sove ude nu – hvilket han har gjort adskillelige gange hos sin mormor.

Så sent som i maj var Luna og børnenes far til et møde i statsforvaltningen, hvor faren stadig ikke kunne give Luna et klart svar på, hvad der skulle ske med hans samvær med Zilas.

»Jeg er nået dertil, hvor jeg er nødt til at acceptere det, jeg kan ikke lave ham om, og selvom mange udtrykker, at han så ikke burde have samvær med de to store, så er jeg ikke enig, fordi de har et forhold til ham og elsker ham utroligt højt, og de skal ikke straffes på den konto,« forklarer Luna.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk