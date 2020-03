Næste skridt for den unge mor er at få maven fedtsuget.

Den unge mor Hannah Melissa har i formiddags fået foretaget en brazilian butt lift i Tyrkiet.

»Jeg har fået børn, og det har virkelig sat sine spor, og jeg er ikke glad for at se mig selv i spejlet, og jeg er heller ikke glad for, at min kæreste skal se mig. Så det er en form for selvtillidsboost,« forklarede Hannah Melissa til Realityportalen forud for operationen.

Hannah Melissa har glædet sig meget til operationen, der i første omgang kun skal fokusere på at forme og forstørre numsen. Men senere vil hun også have ordnet fedtet på maven.

»Det blive uden tummy tuck i denne omgang. Så meget vil jeg ikke byde min krop på én gang,« forklarer hun.

Med sig til Tyrkiet, hvor hun ankom i går, har Hannah Melissa veninden Maria med som støtte. Kæresten – og altså åbenbart ikke ægtemanden længere – René har fået lov at blive hjemme.

»Han støtter mig fuldt ud i min beslutning med operationen. Han passer børnene, imens jeg tager afsted,« forklarer Hannah Melissa, der har børnene Dexter, 2, Hailie, 3, Molly, 4 og Cecilya på 10 år.

Efter operationen fredagen morgen er Hannah Melissa ikke vendt tilbage på Realityportalens henvendelser, men hun har fortalt, at hun vil ligge en video op på sin Instagram-profil, når operationen er veloverstået. Hun har nemlig fået hele operationen og forløbet omkring den filmet.

Herunder kan du se Hannah Melissa på sit tyrkiske hotelværelse gøre klar til operationen

Vis dette opslag på Instagram Now is the time. Et opslag delt af Melissa Ginic (@melissaginic) den 5. Mar, 2020 kl. 6.49 PST

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk