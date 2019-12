'De unge mødre' er tilbage, men sæson 29. bliver ikke, som vi kender programmet.

Den 6. januar er der sæsonpremiere på reportageklassikeren ‘De unge mødre’, og den nye sæson har fået et gevaldigt ansigtsløft, som har gjort programmerne meget mere ægte og nærværende. Som noget helt nyt filmer de unge mødre nemlig selv programmet, hvilket betyder, at vi kommer endnu tættere på, når mødrene hudløst ærligt deler ud af deres liv.

»‘De unge mødre’ har altid været beundringsværdigt ærlige i reportageserien, hvor vi har fulgt dem i både med- og modgang. Men i og med de nu selv filmer programmerne, kommer vi simpelthen meget mere ind under huden på dem. Det er enormt ærligt og stærkt tv, og vi glæder os helt vildt til at præsentere det nye look for seerne,« fortæller Birgitte Moesgaard, Programredaktør på Discovery Networks Danmark.

For første gang er sæsonen blevet produceret med direkte henblik på streaming – det er simpelthen lavet til Dplay.

Der er premiere på den 29. sæson af ‘De unge mødre’ den 6. januar på Dplay, der herefter hver mandag vil lægge et nyt afsnit op.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.