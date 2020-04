En ældre dreng bad 'De unge mødre'-Hannah Melissas 10-årige datter Cecilya om at sende nøgenbilleder.

Det fik Hannah Melissa og kæresten René til at skrive videre med drengen fra datterens profil, men nu har de droppet at gøre det til en politisag.

Melissa Bæk Ginic fra 'De unge mødre' fik sig noget af et chok, da hendes 10-årige datter Cecilya forleden viste hende nogle beskeder, som en 15-årig dreng havde sendt hende på det sociale medie Snapchat.

Her bad den 15-årige dreng Cecilya om at sende billeder og videoer af sine kønsdele, ligesom drengen, ifølge Melissa, også sendte billeder af sig selv uden tøj på.

Heldigvis fulgte Cecilya ikke drengens forespørgsel.

Hun viste i stedet beskederne til sin mor og Melissas kæreste René.

'Jeg er så stolt af min store pige, at hun kommer til os og fortæller dette,' skriver Melissa på sin Facebook-profil.

Herunder kan du se nogle af beskederne, den 15-årige sendte:

Dropper politisag

Efter at Melissa og René havde set beskederne, så tog René over i samtalen, som han fortsatte under dække af at være 10-årige Cecilya, fortæller Melissa.

Hun siger, at de netop gjorde det for at se, om den 15-årige dreng var seriøs omkring sin forespørgsel efter nøgenbilleder fra mindreårige Cecilya.

Det vurderede de, at han var, og derfor kontaktede de politiet. Melissa og René kontaktede også drengens mor, og efter en samtale med hende valgte de at droppe anklagerne, fortæller Melissa.

Hanna Melissa, kæresten Rene og datteren Cecilya tilbage i 2014. Foto: Krestine Havemann/SBS Vis mere Hanna Melissa, kæresten Rene og datteren Cecilya tilbage i 2014. Foto: Krestine Havemann/SBS

Moren fortalte nemlig, at hun havde taget et alvorsord med sin søn, som forklarede, at han 'bare' havde gjort det i sjov sammen med nogle venner.

Det valgte Melissa og René så altså at stole på, og de er meget stolte af, at deres datter Cecilya handlede, som hun gjorde, i situationen.

Hannah Melissa og René har sammen tre børn: Molly, Hailie og Dexter.

Datteren Cecilya har Hannah Melissa fra et tidligere forhold, men Cecilya har aldrig haft kontakt med sin far og betragter i stedet René som en faderfigur.

